ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Форвард сборной России Сергеев: «Интересно было сыграть с Египтом»

сегодня, 11:35
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Иван Сергеев поделился мнением о товарищеском матче с командой Египта, который прошёл 28 мая на Каирском международном стадионе (0:1).

Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, поэтому выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше — разберём игру. Впереди два домашних матча. Соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом — это участник чемпионата мира.

Был ли готов к вызову в сборную на замену получившему травму Дмитрию Воробьёву или уже строил планы на отпуск

Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой в Череповец. Позвонили, сказали, что если у Воробьёва подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал: «Хорошо, готов и жду вызова». Сообщили в итоге, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий.

vhuf5m6r6spt
сегодня в 13:05
Интересно, когда победили и совсем не интересно, когда проиграли.
g8d7yhr5wfpq
сегодня в 12:11
В советское время после таких слов он бы больше никогда уже в сборной не играл.
112910415
сегодня в 12:07
зачем это сборная ?
зачем в ней Сергеев ?
Capral
сегодня в 12:04
По большому счету, Египет- обычная команда, усиленная несколькими известными игроками. Ничего особенного в игре этой сборной не увидел, но на фоне убогой российской команды, временами, соперник смотрелся интересно. А что касается самого Сергеева, то ему не место в сборной, если конечно говорить о настоящей сборной, а не о той, что вчера играла.
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:41, ред.
Как телок. Сказали копать ? Копаю. Не копать ? Не копаю.

Попросили приехать в сборную, приехал. Не попросили бы, ну и х... на неё. Вот и вся суть.
shur
сегодня в 11:38
...чел может впервые за 30-цать лет в Египте побывал,интересно! А игра потом, подождёт!
Гость
