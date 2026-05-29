Форвард сборной России Сергеев: «Интересно было сыграть с Египтом»

Нападающий сборной России поделился мнением о товарищеском матче с командой Египта, который прошёл 28 мая на Каирском международном стадионе (0:1).

Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, поэтому выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше — разберём игру. Впереди два домашних матча. Соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом — это участник чемпионата мира.

Был ли готов к вызову в сборную на замену получившему травму Дмитрию Воробьёву или уже строил планы на отпуск

Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой в Череповец. Позвонили, сказали, что если у Воробьёва подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал: «Хорошо, готов и жду вызова». Сообщили в итоге, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий.