Дивеев: «Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет»

сегодня, 11:42
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о товарищеском матче с командой Египта в Каире (0:1).

Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.

То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник даёт играть.

Тяжело ли было играть против Омара Марамуша

Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.

Обидно ли, что не сыграл Мохамед Салах

Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать.

Bad Listener
сегодня в 12:34, ред.
А нигде проблем нет, вот что мы поняли, утюг выключен, еда в морозилке, дверь заперта, чемоданы на Мальдивы собраны, билеты куплены, какие проблемы
particular
сегодня в 12:14
А до этого, видимо, пребывали в иллюзорном неведении...
4r542qudrxv9
сегодня в 12:08
Дивееву лучше бы позаботиться о своем здоровье, чем играть в команде Карпина.
shur
сегодня в 11:46
...сегодня под куполом Цирка, козёл отпущения - некто Дивеев(травмированный!) .....=))
drug01
сегодня в 11:43
Это хорошо что поняли а игры то нет!!!
Гость
