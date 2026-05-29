Дивеев: «Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет»

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о товарищеском матче с командой Египта в Каире (0:1).
Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.
То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник даёт играть.
Тяжело ли было играть против Омара Марамуша
Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.
Обидно ли, что не сыграл Мохамед Салах
Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать.