Дивеев: «Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет»

Защитник сборной России высказался о товарищеском матче с командой Египта в Каире (0:1).

Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.

То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник даёт играть.

Тяжело ли было играть против Омара Марамуша

Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.

Обидно ли, что не сыграл Мохамед Салах

Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать.