Товарищеские матчи. Сборные 2026

Карпин: «Общее впечатление от нашего уровня остаётся достойным»

сегодня, 11:56
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о впечатлении после товарищеского матча с Египтом в Каире (0:1).

Общее впечатление от нашего уровня остаётся достойным. Как я и говорил до игры, Египет — один из самых сильных соперников за последнее время. Игра показала, что на этом уровне некоторые футболисты достойно смотрелись.

Есть ли расстройство из-за того, что не сыграл Мохамед Салах

Ну да. Хотелось, чтобы Салах сыграл, не только [Омар] Мармуш.

Всё ли было нормально с полем

С чего вы взяли, что не нормально?

На уточнение о том, что Карпин в эфире «Матч ТВ» пожаловался на поле, специалист ответил:

Вообще про поля ни одного вопроса не было.

Не было ли желания выпустить Амира Ибрагимова

Желание было, возможности не было.

lotsman
сегодня в 13:13
Вообще то игроки Египта более достойны уважения. Более цепкие, лучше держали мяч, лучше в обороне. В стартовом отрезке можно сказать, что наши временами напрягали египтян агрессивным прессингом, но при этом не угрожала воротам. А египтяне, легко справившись с прессингом, присмотрелись к действиям нашей команды и взяли игру в свои руки. И хотя наши временами делали не плохие выпады, но в завершающих десвиях были очень неточны. И если с командами типа Зимбабве наши ещё могли что то показать, то с более сильной командой оказались не на высоком уровне.
Твой Арсен
сегодня в 13:01
Карпин кучерявый шарлатан. Можете минусовать.
Петроградец
сегодня в 12:56
"Игра показала, что на этом уровне некоторые футболисты достойно смотрелись." Тут Карпин прав. Жаль только, что среди этих некоторых не было ни одного российского футболиста. Только египтяне.
Bad Listener
сегодня в 12:37, ред.
Это мысль она к тому что можно расслабить булки и дальше ничего не делать? Достойно расслабить конечно, чтобы ничего не вывалилось, подрасслабить так сказать без поднываний.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:33
Видно у гр. Эстонии проблемы с русским языком и он забыл смысл слова достоинство. И зачем такую сборную возвращать на международный уровень? Но видимо РФС устраивает такой тренер который не может поставить игру команды, а ищет "достоинства"
dynkel
сегодня в 12:32
В шею его выгнать
dynkel
сегодня в 12:31
Общее впечатление такое тренера в сборной не он там только зарплату получает скоморох а не тренер он даже разговаривать не может.По всей видимости игроки его совсем не уважают .Да он ничего и не выигрывал .Его надо выгнать в шею
112910415
сегодня в 12:25
а не прогнать ли его ?
particular
сегодня в 12:13
Дааа... Однако, своеобразное представление о достоинстве...
rs9fjsw87mt7
сегодня в 12:10
Да уж... думаю что даже дворовая команда смогла сыграть именно так....
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 12:05
Он под чем смотрел игру своих персонажей 🤣
jngtm9c95acd
сегодня в 12:01
Разве можно после этого оставлять физрука Карпина тренером сборной?
