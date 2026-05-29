Карпин: «Общее впечатление от нашего уровня остаётся достойным»

Главный тренер сборной России рассказал о впечатлении после товарищеского матча с Египтом в Каире (0:1).

Общее впечатление от нашего уровня остаётся достойным. Как я и говорил до игры, Египет — один из самых сильных соперников за последнее время. Игра показала, что на этом уровне некоторые футболисты достойно смотрелись.

Есть ли расстройство из-за того, что не сыграл Мохамед Салах

Ну да. Хотелось, чтобы Салах сыграл, не только [Омар] Мармуш.

Всё ли было нормально с полем

С чего вы взяли, что не нормально?

На уточнение о том, что Карпин в эфире «Матч ТВ» пожаловался на поле, специалист ответил:

Вообще про поля ни одного вопроса не было.

Не было ли желания выпустить Амира Ибрагимова

Желание было, возможности не было.