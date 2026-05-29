Карпин о встрече с Египтом: «Обе команды сыграли хорошо в обороне»

Главный тренер сборной России после товарищеского матча с Египтом в Каире (0:1) оценил игру обеих команд в защите.

Если вы говорите про голевые моменты у ворот Египта, их было немного. За исключением гола у наших ворот, здесь тоже ничего не было. Обе команды сыграли хорошо в обороне, достаточно равная игра.

Как изменился соперник в сравнении с 2018 годом (на чемпионате мира Россия обыграла соперника со счётом 3:1 на групповом этапе)

Понятно, что это абсолютно разные сборные, и наша команда другая. Возможно, не осталось ни одного игрока из того состава. Сборная Египта стала сильнее со временем.

Как Египет может выступить на ЧМ

Я даже не знаю, кто в группе у Египта. Мне сложно говорить.