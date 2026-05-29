Флорентино Перес объяснил решение досрочно провести выборы в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о причинах досрочного проведения выборов президента клуба.
Я заметил скрытое движение, направленное на дестабилизацию клуба через мою личность, и поскольку я по-прежнему считаю, что клуб принадлежит членам, я сказал: пусть выбирают члены.
Он также сказал, что не имел никакой необходимости созывать эти выборы, но хотел положить конец сообщениям некоторых СМИ, которые говорили о наличии членов клуба, желающих выдвинуть свою кандидатуру на должность главы «Реала»:
В конце концов, это те же самые люди, что и всегда: когда мы смотрим на список кандидатов, оказывается, что это те же самые люди, что и в 2008 году, во время президентства Рамона Кальдерона. Теперь приходят родственники, друзья, некоторые из тех, кто уже был в том списке кандидатов.