Флорентино Перес объяснил решение досрочно провести выборы в «Реале»

сегодня, 12:47

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о причинах досрочного проведения выборов президента клуба.

Я заметил скрытое движение, направленное на дестабилизацию клуба через мою личность, и поскольку я по-прежнему считаю, что клуб принадлежит членам, я сказал: пусть выбирают члены.

Он также сказал, что не имел никакой необходимости созывать эти выборы, но хотел положить конец сообщениям некоторых СМИ, которые говорили о наличии членов клуба, желающих выдвинуть свою кандидатуру на должность главы «Реала»:

В конце концов, это те же самые люди, что и всегда: когда мы смотрим на список кандидатов, оказывается, что это те же самые люди, что и в 2008 году, во время президентства Рамона Кальдерона. Теперь приходят родственники, друзья, некоторые из тех, кто уже был в том списке кандидатов.

Bad Listener
сегодня в 13:13
Члены мы знаем что выбирают, у них всегда одно целеполагание)
112910415
сегодня в 12:55
знаем мы такую интересную моду ...
