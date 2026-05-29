Карпин считает, что Россия не будет одной из последних при снятии санкций

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда не будет в числе аутсайдеров после возвращения к международным турнирам.
28 мая россияне уступили в товарищеском матче Египту со счётом 0:1. Игра состоялась в Каире. В соревнованиях ФИФА и УЕФА Россия не выступает с февраля 2022 года.
Санкции, конечно, влияют. Чтобы ответить на вопрос, как будет выглядеть сборная в будущем, надо будет вернуться. И такие игры, как с Египтом, которая готовится к чемпионату мира, в отличие от нас, нам нужны. Посмотрели на наших футболистов на уровне такой команды. Она не будет одной из последних, 100%. Многие выглядели достойно.
