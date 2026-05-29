Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Карпин считает, что Россия не будет одной из последних при снятии санкций

сегодня, 12:57
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда не будет в числе аутсайдеров после возвращения к международным турнирам.

28 мая россияне уступили в товарищеском матче Египту со счётом 0:1. Игра состоялась в Каире. В соревнованиях ФИФА и УЕФА Россия не выступает с февраля 2022 года.

Санкции, конечно, влияют. Чтобы ответить на вопрос, как будет выглядеть сборная в будущем, надо будет вернуться. И такие игры, как с Египтом, которая готовится к чемпионату мира, в отличие от нас, нам нужны. Посмотрели на наших футболистов на уровне такой команды. Она не будет одной из последних, 100%. Многие выглядели достойно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин о встрече с Египтом: «Обе команды сыграли хорошо в обороне»
Сегодня, 12:26
Мелехин о Мармуше: «Выделяется. Работа с мячом, движения, быстро бежит»
Сегодня, 12:11
Карпин: «Общее впечатление от нашего уровня остаётся достойным»
Сегодня, 11:56
Дивеев: «Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет»
Сегодня, 11:42
Форвард сборной России Сергеев: «Интересно было сыграть с Египтом»
Сегодня, 11:35
Мелкадзе об игре с Египтом: «В общем‑то, играли на равных»
Сегодня, 10:26
Сортировать
Все комментарии
4dn4ew5mqqzu
4dn4ew5mqqzu
сегодня в 14:04
Сборной России требуется тренер, у которого амбиции посильнее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:38
Аргумент о том, что Египет готовится к ЧМ, поэтому сильнее нас не катит. К ЧМ-26 готовятся такие киты мирового футбола как Кюрасао и Гаити. Они нам тоже не по зубам.? Дожили в союзе с тренером из ЕС. Позорище и не только за игру команды, но и за слова ее тренера.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
сегодня в 13:29
Эти матчи вызванным игрокам - как школьникам контрольная перед летними каникулами (когда оценки уже проставлены в дневники). А самоуважение и прочие "нематериальные штуки" ушли вместе с советским футболом. У "западных игроков" это присутствует - но мотивы не халтурить у них вполне материальные. Нашим это не нужно. Вот поэтому "там" из наших мало кто заиграл. Впрочем, если бы сборная играла официальные матчи, команда была бы сыграна и у Египта выиграла бы. А так наш потолок - европейские команды "второго ряда".
112910415
112910415
сегодня в 13:22
и ведь прав он !
останемся сильнее Кубы, однозначно !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:15
Да мы знаем Валера твой потолок середняка, конечно, аутсайдерами не будем, но и топами тоже с такими взглядами на самих себя
zyghvxr6n3ee
zyghvxr6n3ee
сегодня в 13:04
Когда есть Сан-Морино и Гибралтар мы точно худшими не будем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 