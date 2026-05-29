Сафонов не приедет в сборную России после финала Лиги чемпионов

сегодня, 13:16
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не прибудет в расположение национальной команды после финала Лиги чемпионов.

Игра пройдёт 30 мая в Будапеште. Российская сборная вчера провела первый товарищеский матч в рамках летнего сбора — с Египтом в Каире, уступив 0:1. 5 июня в Волгограде состоится поединок с Буркина-Фасо, а 9-го числа в Калининграде пройдёт встреча с Тринидадом и Тобаго.

Его нет, потому что 30 мая финал Лиги чемпионов. В сборную России после финала не приедет, мы даём ему паузу. Решили, что нецелесообразно вызывать.

112910415
сегодня в 13:27
ожидается череда банкетов и похмелье ! )
Freche
сегодня в 13:22
Вот, в Тринидаде и Тобаго обрадовались! Говорят: представляете как он боится наших форвардов!
Гость
