Сафонов не приедет в сборную России после финала Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не прибудет в расположение национальной команды после финала Лиги чемпионов.
Игра пройдёт 30 мая в Будапеште. Российская сборная вчера провела первый товарищеский матч в рамках летнего сбора — с Египтом в Каире, уступив 0:1. 5 июня в Волгограде состоится поединок с Буркина-Фасо, а 9-го числа в Калининграде пройдёт встреча с Тринидадом и Тобаго.
Его нет, потому что 30 мая финал Лиги чемпионов. В сборную России после финала не приедет, мы даём ему паузу. Решили, что нецелесообразно вызывать.