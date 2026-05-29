Сергеев о сборной Египта: «Участник ЧМ — много времени не будут давать»

Нападающий сборной России рассказал о важности товарищеского матча с командой Египта, который примет участие в чемпионате мира 2026 года.

28 мая национальная команда в Каире уступила Египту со счётом 0:1.

Была плотная игра с нашей стороны и со стороны Египта. Участник чемпионата мира — много времени не будут давать, будут играть очень плотно. Так что это футбол, всё понимаем. К этому отношусь нормально: то, что играют жёстко и грубо. Понятно, что судья мог где‑то свистнуть, но раз не свистнул, значит, ничего не было.

Ощущалось ли то, что для египтян это была важная и нужная игра и что они были действительно мотивированы

Это для нас тоже важная игра, потому что мы ждём, когда нас вернут. Поэтому готовимся сами, без разницы, с кем играть. Сейчас это был Египет — участник чемпионата мира, который готовится к нему. Поэтому хорошая команда, плюс у них ещё сегодня Салах не играл. Интересно было посмотреть на нас на фоне команды, которая участвует в чемпионате мира. Будем двигаться дальше, сделаем выводы. Впереди две домашние игры, так что посмотрим.