«Урал» расторг контракт с нападающим

«Урал» объявил о расторжении контракта с нападающим Евгением Марковым. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Игрок выступал за клуб из Екатеринбурга с 31 января 2025 года. Всего он провёл в его составе 38 матчей, сделав две результативные передачи.
Хотя один гол он забил. Скандально отменённый гол в ворота Родины прошлой весной.
Теперь, кроме всяких шуток, в Урале остаётся ровно ОДИН нападающий - Мартин Секулич. Ждём, кого подпишут.
Впрочем, зачем Уралу времён Василия Березуцкого нападающие? У Василия Владимировича гениально простая тактика - пинаем со всей дури мяч на половину поля соперника и дружной толпой бежим бороться!