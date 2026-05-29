«Бока Хуниорс» не вышла в плей-офф Кубка Либертадорес

Аргентинская команда «Бока Хуниорс» не смогла выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Либертадорес 2026 года.

Клуб из Буэнос-Айреса стартовал в турнире с двух побед, но затем набрал только одно очко в четырех играх и занял 3-е место в группе D.

В 1/16 финала сильнейшего клубного турнира Южной Америки прошли «Крузейро» и «Универсидад Католика», а «Бока» продолжит выступления в Южноамериканском кубке КОМНЕБОЛ, где сыграет с клубом «О’Хиггинс» из Чили.

«Бока» шесть раз побеждала в Кубке Либертадорес, уступая лишь лидеру по количеству титулов «Индепендьенте» (7 трофеев).