«Бока Хуниорс» не вышла в плей-офф Кубка Либертадорес

сегодня, 14:27

Аргентинская команда «Бока Хуниорс» не смогла выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Либертадорес 2026 года.

Клуб из Буэнос-Айреса стартовал в турнире с двух побед, но затем набрал только одно очко в четырех играх и занял 3-е место в группе D.

В 1/16 финала сильнейшего клубного турнира Южной Америки прошли «Крузейро» и «Универсидад Католика», а «Бока» продолжит выступления в Южноамериканском кубке КОМНЕБОЛ, где сыграет с клубом «О’Хиггинс» из Чили.

«Бока» шесть раз побеждала в Кубке Либертадорес, уступая лишь лидеру по количеству титулов «Индепендьенте» (7 трофеев).

пират Елизаветы
сегодня в 14:48, ред.
а Скалони еще взял 32-летнего Паредеса из Боки на ЧМ!!!
пират Елизаветы
сегодня в 14:46
тупо отдали самый важный матч чилийцам.
выгнать тренера Убеду и президента Рикельме.
так и знал, что индеец угробит легендарный клуб.
футболистом Рикельме был невероятно талантливым, но на президента не тянет.
Али Самаркандский
сегодня в 14:32
Сенсация. Не настроились на Победу.
