Егору Титову исполнилось 50 лет, а Андрею Аршавину — 45

сегодня, 15:31

Бывшие футболисты сборной России Егор Титов и Андрей Аршавин сегодня отмечают день рождения.

29 мая Титову исполнилось 50 лет, а Аршавину — 45. С поздравлением к ним обратился Российский футбольный союз, отметив, что на двоих у них 9 побед в чемпионате России, два Кубка страны, по одному Кубку и Суперкубку УЕФА, а также бронзовые медали Евро-2008.

shur
сегодня в 16:41, ред.
...Титов не тот пилот,что за Гагариным летал!
Зато Титовым в "Спартаке " Он легендарным стал!
Вот кто за Спа по настоящему играл,
Для молодых всегда был идеал,
И в трудную минуту и в скандал,
Егор "Спартак" ни разу не предал!

Теперь про "Ягодку" опять,немного слов хочу сказать!
Андрей Сергеич молодец, 2008-ой всему венец!
Ну так и Он, слава Богу, не Рики, не Мартин
Не выдвигался на Оскар, французам не забивал,
Сделал покер шикарный на Энфилд, что в Англии,
Теперь вот в "Зените" особый штурвал...!!!

Обоих Мужиков Мы поздравляем!
Здесь нет борьбы,нет Питера-Москвы!
Здоровья и сплошного уваженья!
За то,что сделали для общества и для Страны!!!

PS: Прошу братва мне розы не считать !!!! Их ровно "Девяносто Пять "....!!!
Bad Listener
сегодня в 16:31
Блин, а кажется между Титовым и Аршавиным целая эпоха прошла, а не 5 лет
112910415
сегодня в 16:23
ура !
hwk5ptmkr95z
сегодня в 16:17
Легендарные футболисты, здоровья им и удачи в работе.
drug01
сегодня в 16:03
Красивые даты как их футбол на поле....
