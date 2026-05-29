Егору Титову исполнилось 50 лет, а Андрею Аршавину — 45

Бывшие футболисты сборной России Егор Титов и Андрей Аршавин сегодня отмечают день рождения.
29 мая Титову исполнилось 50 лет, а Аршавину — 45. С поздравлением к ним обратился Российский футбольный союз, отметив, что на двоих у них 9 побед в чемпионате России, два Кубка страны, по одному Кубку и Суперкубку УЕФА, а также бронзовые медали Евро-2008.
Зато Титовым в "Спартаке " Он легендарным стал!
Вот кто за Спа по настоящему играл,
Для молодых всегда был идеал,
И в трудную минуту и в скандал,
Егор "Спартак" ни разу не предал!
Теперь про "Ягодку" опять,немного слов хочу сказать!
Андрей Сергеич молодец, 2008-ой всему венец!
Ну так и Он, слава Богу, не Рики, не Мартин
Не выдвигался на Оскар, французам не забивал,
Сделал покер шикарный на Энфилд, что в Англии,
Теперь вот в "Зените" особый штурвал...!!!
Обоих Мужиков Мы поздравляем!
Здесь нет борьбы,нет Питера-Москвы!
Здоровья и сплошного уваженья!
За то,что сделали для общества и для Страны!!!
PS: Прошу братва мне розы не считать !!!! Их ровно "Девяносто Пять "....!!!