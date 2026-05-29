Победитель Кубка Португалии не смог выйти в Примейру

сегодня, 16:59

28 мая «Торринсе» уступил клубу «Каса Пиа» (0:2) в ответном стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Португалии.

В первой игре победитель не был выявлен — 0:0.

Таким образом, «Каса Пиа» сохранила место в Примейре, а их соперник продолжит играть в Сегунде (втором дивизионе).

На прошлой неделе «Торринсе» неожиданно выиграл у лиссабонского «Спортинга» (2:1 в дополнительное время) в финале Кубка Португалии, в связи с чем выступит на общем этапе Лиги Европы-2026/27.

Торринсе
Источник: sport-express.ru
lazzioll
сегодня в 17:09
следил за этой ситуацией. прикольно получилось)) сразу такого и не вспомню. было когда играли в вышке выигрывали кубок и вылетали по итогу. Уиган лет 15 назад так делал.

а так чтоб клуб второго дивизиона выигрывал и оставался в трясине хз, не припомню. вообще не припомню когда в Европе в топовых лигах кубок брал не представитель вышки кроме случая выше
Гость
