Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Булыкин: «Реальную силу сборной России покажут официальные игры»

сегодня, 18:24
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил поражение национальной команды от Египта в товарищеском матче (0:1).

Египет — сильная сборная. Еще не забывайте про погодные условия, состояние поля — все это сказывается. Египет оказался чуть сильнее при равной игре за счет концентрации и желания. Допустим, если бы сейчас шли отборочные или какой-то официальный турнир, результат мог быть другим. Все говорят о силе, об уровне сборной России. Мы не узнаем реальную силу нашей сборной, пока не начнутся официальные турниры. Пока продолжаем наигрывать футболистов в главной команде страны, это нам будет нужно при возвращении.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агкацев о пропущенном голе с Египтом: «Чуть-чуть не успел среагировать»
Сегодня, 15:19
Вахания о сборной Египта: «Был постоянный прессинг, ощущалось давление»
Сегодня, 13:57
Сергеев о моменте с Египтом: «Вроде бил в дальний, но получилось чуть выше»
Сегодня, 13:47
Сергеев о сборной Египта: «Участник ЧМ — много времени не будут давать»
Сегодня, 13:26
Карпин считает, что Россия не будет одной из последних при снятии санкций
Сегодня, 12:57
Карпин о встрече с Египтом: «Обе команды сыграли хорошо в обороне»
Сегодня, 12:26
Сортировать
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:14
Силу показывали игроки у которых лимита на легионеров не было, а вот выросли паспортисты и?!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:09
Показывать силу сборной будут другие игроки, которым сейчас 12 - 15 лет.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:13
Уровень российских игроков позволяет России 🇷🇺 иметь конкурентную национальную сборную по футболу, способную не пропускать чемпионаты мира и Европы... Правда есть одно НО, сборной потребуется хороший тренер — тот человек, который прямо сейчас занимает кресло наставника главной команды страны, как специалист, из себя ничего не представляет. Пора РФС прекратить эксперимент под названием "Карпин тренер", признав его неудачным...
Capral
Capral
сегодня в 19:08, ред.
Отсутствие официальных игр конечно сказывается- это очень серьезно, но уже давно виден недостаток тренерских идей. При всём моем Уважении к Карпину, но выходить на игру с тремя или двумя диспетчерами, при полном непонимании что делать на поле- это глупость. У сборной нет ни рисунка, ни стиля, ни тренерского направления, кроме того, чувствуется полнейший пох.....м на игру от футболистов сборной... Приехали в Египет как туристы, но не как игроки представляющие Честь страны. Отсутствие Головина сказалось на игре. Он пожалуй единственный в сборной, в ком очевиден европейский опыт, европейская практика и это сразу бросается в глаза. Ал.Миранчук, за счет опыта и мастерства пытается вдохнуть в команду жизнь, но не всегда получается. Талантливые Батраков и Кисляк- то ли уставшие после сезона, то ли не понимают тренерскую мысль, или скорее её отсутствие. Вобщем, пока не начнется цикл официальных игр сборной, национальная команда будет продолжать свою деградацию и падение. Играть два раза в году товарняки для галочки- это гиблая практика........................
shur
shur
сегодня в 18:42
...Булыкин Он и в Думе, эксперт....=))
6jprtbtg88q2
6jprtbtg88q2
сегодня в 18:34
Только не с таким тренером.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 