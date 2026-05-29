Булыкин: «Реальную силу сборной России покажут официальные игры»

Бывший футболист сборной России оценил поражение национальной команды от Египта в товарищеском матче (0:1).

Египет — сильная сборная. Еще не забывайте про погодные условия, состояние поля — все это сказывается. Египет оказался чуть сильнее при равной игре за счет концентрации и желания. Допустим, если бы сейчас шли отборочные или какой-то официальный турнир, результат мог быть другим. Все говорят о силе, об уровне сборной России. Мы не узнаем реальную силу нашей сборной, пока не начнутся официальные турниры. Пока продолжаем наигрывать футболистов в главной команде страны, это нам будет нужно при возвращении.