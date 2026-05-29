Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2025/2026

Моуриньо уже подписал контракт с «Реалом»

сегодня, 19:09

Жозе Моуриньо подписал контракт с «Реалом» и в ближайшее время должен официально возглавить мадридский клуб. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, кандидатуру 63-летнего португальца активно поддерживал президент «Реала» Флорентино Перес, который видел в нем основного претендента на замену Альваро Арбелоа после неудачного завершения сезона.

Ожидается, что в ближайшее время мадридский клуб объявит о назначении Моуриньо. Для португальского специалиста это станет возвращением в «Реал», который он уже возглавлял с 2010 по 2013 год.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиАллегри возглавит «Наполи»
Вчера, 21:55
Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном назначении Моуриньо в «Реал»
Вчера, 11:17
Слухи«Монако» близок к назначению Фелипе Луиса
Вчера, 10:50
СлухиИраола отказал «Милану» ради работы в АПЛ
Вчера, 08:21
СлухиГвардиола принял решение о своём будущем
27 мая
СлухиИбрагимович поддерживает назначение Рангника в «Милан»
27 мая
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 20:11
Ну Маур, так Маур. Скандалы с арбитрами, его удаления и интриги точно будут!))
В силу своего опыта, Жозе не Алонсо с Арбелоа.
он умеет выигрывать большие и ответственные матчи, без всякого намека на импотенцию)
Знаю что, для него не существует авторитетов в команде с их капризами, и надеюсь будет гонят всех
drug01
drug01
сегодня в 20:06
Пожелаем ему успешной работы
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:56
Приветище, Дружище!!!
Я не очень понял, это называется по еврейски?
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 19:42
Печально на душе, очень грустно, если это правда, то очень жаль
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:26
...Бью челом,Минхерц ! Я не знаю, но от тебя тоже пожелаю (...это называется по ев-ейски!)
Capral
Capral
сегодня в 19:12
От всей души пожелаю ему Удачи!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 