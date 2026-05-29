Моуриньо уже подписал контракт с «Реалом»

подписал контракт с «Реалом» и в ближайшее время должен официально возглавить мадридский клуб. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, кандидатуру 63-летнего португальца активно поддерживал президент «Реала» Флорентино Перес, который видел в нем основного претендента на замену Альваро Арбелоа после неудачного завершения сезона.

Ожидается, что в ближайшее время мадридский клуб объявит о назначении Моуриньо. Для португальского специалиста это станет возвращением в «Реал», который он уже возглавлял с 2010 по 2013 год.