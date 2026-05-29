«Атлетико» хочет получить за Альвареса более 100 млн евро

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Атлетико» и в ближайшее время намерена вернуться к переговорам по аргентинцу.

По информации источника, руководство мадридского клуба не готово расставаться с форвардом даже за 100 миллионов евро и рассчитывает сохранить одного из лидеров команды.

При этом представители Альвареса уже уведомили «Атлетико», что футболист хочет сменить клуб. На фоне этого интерес «Барселоны» к игроку остается актуальным, а переговоры между сторонами могут возобновиться в ближайшее время.