«Атлетико» хочет получить за Альвареса более 100 млн евро

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса и в ближайшее время намерена вернуться к переговорам по аргентинцу.
По информации источника, руководство мадридского клуба не готово расставаться с форвардом даже за 100 миллионов евро и рассчитывает сохранить одного из лидеров команды.
При этом представители Альвареса уже уведомили «Атлетико», что футболист хочет сменить клуб. На фоне этого интерес «Барселоны» к игроку остается актуальным, а переговоры между сторонами могут возобновиться в ближайшее время.
