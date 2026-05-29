Леау стал самым подешевевшим игроком Серии А

Нападающий «Милана» возглавил рейтинг футболистов Серии А, чья трансферная стоимость снизилась сильнее всего по итогам последнего обновления Transfermarkt.

Цена португальца уменьшилась на 15 миллионов евро — теперь форвард оценивается в 50 миллионов.

В число игроков с самым заметным падением стоимости также вошли Кристиан Пулишич из «Милана» (минус 10 миллионов, до 40 миллионов евро), защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо (30 миллионов евро, минус 10 миллионов), нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин (32 миллиона евро, минус 8 миллионов) и форвард «Ювентуса» Лоис Опенда, чья стоимость снизилась на 7 миллионов и теперь составляет 25 миллионов евро.