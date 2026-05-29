«Астон Вилла» решила вернуть Дугласа Луиса в «Ювентус»

сегодня, 21:25

«Астон Вилла» решила не выкупать полузащитника Дугласа Луиса после завершения его аренды из «Ювентуса».

28-летний бразилец покинул бирмингемский клуб летом 2024 года, перейдя в туринскую команду, однако не сумел закрепиться в составе. Затем хавбек на правах аренды выступал за «Ноттингем Форест», где также не смог показать свою лучшую игру.

В январе «Астон Вилла» вернула Луиса в команду на правах аренды, рассчитывая усилить состав во второй части сезона. За это время футболист провел 20 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По информации источников, руководство клуба приняло решение не активировать опцию выкупа игрока, и теперь он должен вернуться в «Ювентус».

lazzioll
сегодня в 22:41
я так понимаю эти тонны шлака никто разгребать в Ювентусе не собирается, все всем довольны?? как бы во вторую десятку не вылетели с таким мега составом.
Валерыч
сегодня в 22:17
Видимо это решение Эмери. Тренеру виднее.
А руководство "Астон Виллы" вряд ли будет оспаривать его решение,
после триумфа в ЛЕ.
