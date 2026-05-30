«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сохранила место в Лиге 1

«Ницца» выиграла у «Сент-Этьена» в ответном стыковом матче за право принять участие в сезоне 2026/27 Лиги 1 (4:1).

Поединок на стадионе «Альянс Ривьера» проходил без зрителей по причине санкций, наложенных Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP).

У хозяев голами отметились Жонатан Клосс, Кайль Будаш и Сепе Вахи (дубль). В составе гостей мяч забил Зурико Давиташвили.

В первой игре была зафиксирована ничья — 0:0.

«Ницца», занявшая 16-е место в Лиге 1, сохранила место в высшем дивизионе Франции на следующий сезон. «Сент-Этьен» остался в Лиге 2.