«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сохранила место в Лиге 1

сегодня, 08:37
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца4 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

«Ницца» выиграла у «Сент-Этьена» в ответном стыковом матче за право принять участие в сезоне 2026/27 Лиги 1 (4:1).

Поединок на стадионе «Альянс Ривьера» проходил без зрителей по причине санкций, наложенных Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP).

У хозяев голами отметились Жонатан Клосс, Кайль Будаш и Сепе Вахи (дубль). В составе гостей мяч забил Зурико Давиташвили.

В первой игре была зафиксирована ничья — 0:0.

«Ницца», занявшая 16-е место в Лиге 1, сохранила место в высшем дивизионе Франции на следующий сезон. «Сент-Этьен» остался в Лиге 2.

матос
сегодня в 11:15
Ницца по сильнее , старина Дантэ еще поиграет в Лиге 1
Karkaz
сегодня в 09:16
Ницца всё таки сильнее. На классе можно сказать прошли. Забивали в основном на контратаке.
Buzz Lightyear
сегодня в 09:03
С сохранением прописки в Лиге 1 скорее.
kbfjkgmf85ft
сегодня в 09:00
Ниццу с выходом в Лигу 1, Ницца была сильнее Сент-Этьена.
56t5w7fjqv9t
сегодня в 08:49
В принципе я ожидал то Ницца выиграет, но так уверенно не ожидал...
пират Елизаветы
сегодня в 08:44
жаль Сент Этьен.
нужны трансферы чтоб вернуться в вышку.
Гость
