Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Сборная Египта опубликовала итоговый состав на чемпионат мира

сегодня, 09:54

Тренерский штаб сборной Египта во главе с Хоссамом Хассаном объявил окончательный состав из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Мохамед Аль-Шенави («Аль-Ахли»), Мустафа Ахмед Шобеир («Аль-Ахли»), Солиман Аль-Махди («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).

Защитники

Мохамед Хани («Аль-Ахли»), Тарек Алаа (ЗЕД), Хамди Фатхи («Аль-Вакра»), Рами Рабиа («Аль-Аин»), Яссер Ибрагим («Аль-Ахли»), Хоссам Абдельмажид («Замалек»), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Ахмед Фатто («Замалек»), Карим Хафез («Пирамидс»).

Полузащитники

Марван Аттиа («Аль-Ахли»), Моханад Мостафа Лашин («Пирамидс»), Набиль Эмад («Аль Нажма»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Зизо («Аль-Ахли»), Эмам Ашур («Аль-Ахли»), Мостафа Зико («Пирамидс»), Трезеге («Аль-Ахли»), Ибрахим Адель («Нордшелланд»), Хассан Айссем («Реал Овьедо»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие

Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Хамза Абделькарим («Аль-Ахли»),

Национальная команда будет выступать в группе G вместе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Перед турниром египтяне 28 мая провели товарищеский матч со сборной России, выиграв 1:0. Также запланирована игра с Бразилией 7 июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хавбек «Сассуоло» Вольпато решил выступать за Австралию вместо Италии
Вчера, 20:14
ОфициальноСафонов вошёл в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов
Вчера, 14:40
Сафонов не приедет в сборную России после финала Лиги чемпионов
Вчера, 13:16
ОфициальноАбдулхамид вернулся в расположение сборной после кражи паспорта
Вчера, 09:28
ОфициальноСборная Аргентины объявила окончательный состав на чемпионат мира
Вчера, 08:36
Салах не вошёл в заявку Египта на матч с Россией
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:42
В лучшем случае египтяне могут выйти из группы. Салах уже не тот...
А остальные игроки у них - так себе...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:28
Удачи фапаонам на ЧМ.
nb24b9qtd4gk
nb24b9qtd4gk
сегодня в 10:16
Вряд ли сборная Египта успешно выступит на чемпионате мира, выигрыш в товарищеском матче у сборной России не говорит о силе сборной Египта.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:08
В группе могут взять второе место.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:04
Кроме сильно сдавшего Салаха и лавочника Мармуша даже и выделить некого. Вряд ли египтяне высоко доберутся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 