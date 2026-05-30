Сборная Египта опубликовала итоговый состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Египта во главе с объявил окончательный состав из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Мохамед Аль-Шенави («Аль-Ахли»), Мустафа Ахмед Шобеир («Аль-Ахли»), Солиман Аль-Махди («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).

Защитники

Мохамед Хани («Аль-Ахли»), Тарек Алаа (ЗЕД), Хамди Фатхи («Аль-Вакра»), Рами Рабиа («Аль-Аин»), Яссер Ибрагим («Аль-Ахли»), Хоссам Абдельмажид («Замалек»), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Ахмед Фатто («Замалек»), Карим Хафез («Пирамидс»).

Полузащитники

Марван Аттиа («Аль-Ахли»), Моханад Мостафа Лашин («Пирамидс»), Набиль Эмад («Аль Нажма»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Зизо («Аль-Ахли»), Эмам Ашур («Аль-Ахли»), Мостафа Зико («Пирамидс»), Трезеге («Аль-Ахли»), Ибрахим Адель («Нордшелланд»), Хассан Айссем («Реал Овьедо»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие

Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Хамза Абделькарим («Аль-Ахли»),

Национальная команда будет выступать в группе G вместе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Перед турниром египтяне 28 мая провели товарищеский матч со сборной России, выиграв 1:0. Также запланирована игра с Бразилией 7 июня.