Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Локо» отреагировали на информацию о необходимости продать футболистов

сегодня, 10:43

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали журналистам информацию о финансовой ситуации в московском клубе.

Ранее портал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций, сообщил, что «Локо» во время прохождения лицензирования на сезон 2026/27 включил в доходную часть продажи Алексея Батракова, Сесара Монтеса, Дмитрия Воробьёва и Артёма Карпукаса. Как отмечалось, у клуба сохраняется долг боле 1 млрд рублей.

В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матчдэй и другие регулярные источники. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов не имеет под собой оснований, и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков — его основа другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. «Локомотив» действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя и в срок выполняет все взятые на себя обязательства.

Подписывайся в ВК
Все новости
Леау стал самым подешевевшим игроком Серии А
Вчера, 21:17
«Севилья» отказалась от сделки с фондом Рамоса
28 мая
Кисляк — самый подорожавший игрок РПЛ по версии Transfermarkt
26 мая
Компенсации Аллегри и руководителям «Милана» могут превысить 20 млн евро
25 мая
Новый трофей Кубка России для «Спартака» обойдётся в 10 млн рублей
25 мая
Роналду лидирует в списке самых высокооплачиваемых спортсменов
22 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:25
как это вышло ?!
792f5fxx64at
792f5fxx64at
сегодня в 11:23
Локомотив, конечно, под откос не пойдет, такие клубы не так просто убить.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 11:18
А никто и не думает что "только за счет продажи игроков"
Думают что "благодаря этим суммам".
То есть распродажа чтоб долги закрыть и не пропасть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:14
Как Локомотив умудрился допустить миллиардный долг? При стабильном финансировании... Только не надо повышать тарифы на железнодорожные перевозки и цены на билеты, лучше поднять в два раза размер "добровольных взносов" букмекерской компании титульного спонсора. Кстати, я прямо представляю, с какой радостью титульные спонсоры других команд присоединяются к похвальной инициативе. Футбольные власти России поступили дальновидно, закрепив клубы за букмекерскими компаниями.
Groboyd
Groboyd ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 11:09
Чего? Один Батраков закроет этот долг.
2xz244x8ayme
2xz244x8ayme
сегодня в 11:05
Не очень хорошая ситуация у Локомотива.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:04
Зато в РЖД прибыль к лету прёт. Так, что сдавайтесь в плен родоначальникам, пусть за бренд платят 1 млрд руб., потому что за продажа футболистов, не покроет и четверти долгов.))
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 10:49
Оправдания не убедительны. Очевидно, Локомотив пойдёт под откос. Печально.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 