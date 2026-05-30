В «Локо» отреагировали на информацию о необходимости продать футболистов

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали журналистам информацию о финансовой ситуации в московском клубе.

Ранее портал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций, сообщил, что «Локо» во время прохождения лицензирования на сезон 2026/27 включил в доходную часть продажи , , и . Как отмечалось, у клуба сохраняется долг боле 1 млрд рублей.

В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матчдэй и другие регулярные источники. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов не имеет под собой оснований, и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков — его основа другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. «Локомотив» действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя и в срок выполняет все взятые на себя обязательства.