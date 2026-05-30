Артета о финале ЛЧ: «Теперь нам нужно заслужить право на победу»

сегодня, 10:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал19:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с ПСЖ.

Игра пройдёт сегодня, 30 мая, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Мы очень хорошо подготовились. Заслужили право быть здесь, и теперь нам нужно заслужить право на победу.

Есть много аспектов, над которыми мы работали на тренировках. Конечно, в игре будут разные моменты. Нам нужно будет создавать эти моменты, и когда они появятся, обязательно использовать их.

О беспроигрышной серии лондонского клуба в этом сезоне ЛЧ

Уверенность приходит благодаря всему пути, который мы прошли, от количества обыгранных нами команд, от того, как команда играла, боролась. Мы действительно заслужили право быть в этом положении сегодня. И на этом поле должны заслужить право выйти и победить.

Про перспективу сделать дубль (ранее команда выиграла АПЛ)

Мечтаем о том, чтобы написать новую страницу в историю нашего клуба. И [это] — возможность такое сделать.

zx8wgw45m2p4
сегодня в 11:06
ПСЖ напишет вам новую страницу в историю клуба.
sihafazatron
сегодня в 11:05
"Есть много аспектов, над которыми мы работали на тренировках.
-------------------------
Есть что-то помимо угловых?)))
Гость
