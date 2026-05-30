Сака о финале Лиги чемпионов с ПСЖ: «Мы полностью готовы»

сегодня, 11:38
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал19:00 Не начался

Вингер «Арсенала» Букайо Сака рассказал о готовности перед финальным матчем Лиги чемпионов с ПСЖ.

Мы полностью готовы. Последнюю неделю провели потрясающе, празднуя победу в Премьер-лиге, но понимаем, что предстоящая игра имеет очень важное значение, и у нас есть возможность войти в историю. Поэтому мы полны энтузиазма.

Про настроение в команде

Думаю, оно очень хорошее. Очевидно, победа в Премьер-лиге придала ребятам особый заряд энергии, радости и уверенности, ведь мы подходим к этой игре в статусе чемпионов. Так что да, я бы сказал, что настроение отличное.

О том, нравится ли ему противостояние с Нуну Мендешем

100%. Именно такие матчи мне нравятся больше всего. Чувствую, что они дают мне возможность показать себя с лучшей стороны. Так что я в восторге.

Что будет значить для «Арсенала» победа в ЛЧ

Трудно выразить это словами. Этот клуб давно не выходил в финал Лиги чемпионов и никогда не выигрывал этот трофей, так что, думаю, это всё, что мне нужно сказать. А что касается остального, если мы сможем это сделать, то вечер станет для этого клуба особенным.

Сака Букайо
Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
gep5x55fk4me
gep5x55fk4me
сегодня в 13:58
Желаю только удачи, вперёд пушкари!
n688qwh7mxcx
n688qwh7mxcx
сегодня в 13:44
Хорошо, что вы готовы огрести
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:54
Игра покажет насколько готовы
Гость
