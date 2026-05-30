Агент Тюкавина заявил, что игрок должен сыграть в следующих матчах сборной

Агент , представляющий интересы нападающего московского «Динамо» , рассказал о том, что игрок должен принять участие в следующих матчах летнего сбора национальной команды.

28 мая россияне уступили в Каире Египту со счётом 0:1. Перед игрой главный тренер Валерий Карпин сообщил, что форвард пропустит поединок из‑за небольших болей.

Костя должен сыграть за сборную России в следующих матчах. С ним всё нормально, травмы нет, рецидива никакого тоже. У каждого футболиста периодически возникают небольшие боли, да и 32 человека везти в Египет тоже смысла не было. Если бы было глобальное что‑то, Костю бы отпустили со сборов.

Сборная России 5 июня сыграет в Волгограде с Буркина‑Фасо, а 9-го числа в Калининграде встретится с Тринидадом и Тобаго.