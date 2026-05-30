Агент Тюкавина заявил, что игрок должен сыграть в следующих матчах сборной

сегодня, 11:50

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о том, что игрок должен принять участие в следующих матчах летнего сбора национальной команды.

28 мая россияне уступили в Каире Египту со счётом 0:1. Перед игрой главный тренер Валерий Карпин сообщил, что форвард пропустит поединок из‑за небольших болей.

Костя должен сыграть за сборную России в следующих матчах. С ним всё нормально, травмы нет, рецидива никакого тоже. У каждого футболиста периодически возникают небольшие боли, да и 32 человека везти в Египет тоже смысла не было. Если бы было глобальное что‑то, Костю бы отпустили со сборов.

Сборная России 5 июня сыграет в Волгограде с Буркина‑Фасо, а 9-го числа в Калининграде встретится с Тринидадом и Тобаго.

6v3fzyhhdp2k
сегодня в 14:36
Теперь ясно, проиграли потому что Тюкавина не было.
Capral
сегодня в 14:15
А он ездил в аэропорт- встречать любимого недотренера. Ему было не до сборной...
lotsman
сегодня в 13:56
А я не мог понять, чего не хватало сборной в матче с египтянами. Сейчас догадался. Оказывается не чего, а кого. Теперь всё будет окей.)
Capral
сегодня в 13:32
Как там, у Величайшего Поэта всех времён и народов: "Гроза и ужас печенегов..."!!!
particular
сегодня в 12:57, ред.
Сложно даже представить к какому достойному выступлению готовит Карпин Сборную в матчах с командами не из первой десятки рейтинга...
Нужно ли ломаться Тюкавину в деградирующем месилове, где большинство думает об отпусках, а не о победах, демонстрации мастерства и престиже отечественного футбола...
s6p78db6kwjw
сегодня в 12:54
Вот с Тюкавиным Египет бы мы точно одолели.
112910415
сегодня в 11:55
ура, это здОрово !
sihafazatron
сегодня в 11:52
Это уже карпуше решать. Пацан из мю наверно тоже должен хоть немного поиграть
