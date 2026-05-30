Главный тренер ПСЖ считает, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита

Главный тренер ПСЖ высказался перед финалом Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Является ли финал столкновением двух разных подходов к футболу ввиду того, что у парижан лучшая атака в нынешнем розыгрыше ЛЧ , а у лондонцев — оборона

Я бы сказал, что это не столько две разные концепции, сколько две похожие, но с разными путями. У них тоже команда, которая много забивает, а мы — команда, которая очень хорошо защищается.

Мнение о работе Микеля Артеты и удивлён ли тем, что «Арсенал» выиграл АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов

Не удивлён. Особенно в этом году они заслужили победу в чемпионате. Это была самая стабильная команда. Если я не ошибаюсь, это будет его седьмой год в «Арсенале», и можно чётко увидеть, какую команду он построил.

В полуфинале с «Баварией» (5-4, 1-1) были видны две разные стороны ПСЖ . Какая Энрике понравилась больше

Предпочтительнее, исключительно из-за результата, я бы сказал, что 5-4, потому что мы победили. Но, честно говоря, мне понравились все наши матчи в этом сезоне Лиги чемпионов. Думаю, в этих 8 матчах (плей-офф) показали, какая мы команда. Показали многое, доминировали, также терпели трудности. Мы вышли во второй финал Лиги чемпионов, что очень сложно для любой команды и является историческим событием для нас.

В какой степени повторилась прошлогодняя подготовка

Если говорить о тренировках, то действовали как обычно, старались найти ответы. У нас было время проанализировать соперника. Мы очень хорошо его знаем, играли с ним последние два года. Всегда есть детали, которые можно улучшить. Что касается подготовки к финалу, это всегда по-другому. (В субботу) игрокам нужно будет насладиться таким типом матча. Это важно, потому что никогда не знаешь, когда снова сыграешь в финале.

Опасается ли предстоящего финала больше, чем прошлогоднего

В этом финале, я думаю, нет фаворита. Но нужно уметь использовать мелкие детали, которые могут сыграть решающую роль.

В прошлом году ПСЖ был мотивирован на первую в своей истории победу в ЛЧ . Не боится ли Энрике, что «Арсенал» будет движим той же мотивацией в этот раз

Но вы знаете, что такое мотивация — выиграть вторую Лигу чемпионов подряд? Она ещё сильнее (улыбается).