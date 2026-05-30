Главный тренер ПСЖ считает, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита

сегодня, 12:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал19:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался перед финалом Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Является ли финал столкновением двух разных подходов к футболу ввиду того, что у парижан лучшая атака в нынешнем розыгрыше ЛЧ, а у лондонцев — оборона

Я бы сказал, что это не столько две разные концепции, сколько две похожие, но с разными путями. У них тоже команда, которая много забивает, а мы — команда, которая очень хорошо защищается.

Мнение о работе Микеля Артеты и удивлён ли тем, что «Арсенал» выиграл АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов

Не удивлён. Особенно в этом году они заслужили победу в чемпионате. Это была самая стабильная команда. Если я не ошибаюсь, это будет его седьмой год в «Арсенале», и можно чётко увидеть, какую команду он построил.

В полуфинале с «Баварией» (5-4, 1-1) были видны две разные стороны ПСЖ. Какая Энрике понравилась больше

Предпочтительнее, исключительно из-за результата, я бы сказал, что 5-4, потому что мы победили. Но, честно говоря, мне понравились все наши матчи в этом сезоне Лиги чемпионов. Думаю, в этих 8 матчах (плей-офф) показали, какая мы команда. Показали многое, доминировали, также терпели трудности. Мы вышли во второй финал Лиги чемпионов, что очень сложно для любой команды и является историческим событием для нас.

В какой степени повторилась прошлогодняя подготовка

Если говорить о тренировках, то действовали как обычно, старались найти ответы. У нас было время проанализировать соперника. Мы очень хорошо его знаем, играли с ним последние два года. Всегда есть детали, которые можно улучшить. Что касается подготовки к финалу, это всегда по-другому. (В субботу) игрокам нужно будет насладиться таким типом матча. Это важно, потому что никогда не знаешь, когда снова сыграешь в финале.

Опасается ли предстоящего финала больше, чем прошлогоднего

В этом финале, я думаю, нет фаворита. Но нужно уметь использовать мелкие детали, которые могут сыграть решающую роль.

В прошлом году ПСЖ был мотивирован на первую в своей истории победу в ЛЧ. Не боится ли Энрике, что «Арсенал» будет движим той же мотивацией в этот раз

Но вы знаете, что такое мотивация — выиграть вторую Лигу чемпионов подряд? Она ещё сильнее (улыбается).

Alexander S 15
сегодня в 14:55
Не кажется, что Энрике лукавит просто?
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:45
Вперёд, Франция !
lazzioll
сегодня в 14:10
правильно считает. Арсеналу удачи. хотелось бы посмотреть как грамотная защита может остановить любую атакующую мощь. давненько не видел такого. счетов типа 5-0 в финалах быть не должно. выключить двух-трех игроков ПСЖ Арсенал в состоянии. дело в том что самому атаковать некогда и и может быть 0-0, а может и 3-3. короче ждем главный матч сезона
Capral
сегодня в 13:33
Лукавит, душитель. К сожалению, фаворит есть, и он очевиден.
Bad Listener
сегодня в 13:30
Фаворита нет, есть победитель всем известный уже
Nenash
сегодня в 13:24
Страх пропустить и проиграть даст шанс, что оба нефаворита засушат игру.. Чего не хотелось бы.. ☝️
gewcjh4vud6u
сегодня в 13:02
И он совершенно прав, ПСЖ удачи!
Гость
