«Акрон» находится в процессе переговоров с главным тренером «Партизана»

сегодня, 13:35

В агентстве iSports Consulting Office, представляющем интересы главного тренера сербского «Партизана» Срджана Благоевича, рассказали о контактах с тольяттинским «Акроном».

Мы находимся в переговорах с «Акроном». Клуб предложил Срджану Благоевичу контракт сроком на три года. При этом у Срджана действует соглашение с «Партизаном», поэтому дальнейшие переговоры и развитие ситуации будут зависеть от решения белградского клуба.

«Акрон» — хороший клуб, а сам Срджан открыт к работе в России. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 «Акрон» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и смог сохранить место в лиге на следующий сезон в стыковых матчах с волгоградским «Ротором». После заключительного тура должность главного тренера покинул Заур Тедеев.

Все комментарии
zbtzn3766zvc
сегодня в 15:05
Еще одного -ича пытаются затащить в РПЛ, не понятно только чем -ич лучше нашего специалиста.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:43
Лично мне фамилия ни о чём не говорит...
