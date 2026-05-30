«Акрон» находится в процессе переговоров с главным тренером «Партизана»

В агентстве iSports Consulting Office, представляющем интересы главного тренера сербского «Партизана» Срджана Благоевича, рассказали о контактах с тольяттинским «Акроном».
Мы находимся в переговорах с «Акроном». Клуб предложил Срджану Благоевичу контракт сроком на три года. При этом у Срджана действует соглашение с «Партизаном», поэтому дальнейшие переговоры и развитие ситуации будут зависеть от решения белградского клуба.
«Акрон» — хороший клуб, а сам Срджан открыт к работе в России. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время.
В сезоне 2025/26 «Акрон» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и смог сохранить место в лиге на следующий сезон в стыковых матчах с волгоградским «Ротором». После заключительного тура должность главного тренера покинул Заур Тедеев.