Дембеле сообщил о полной готовности сыграть в финале Лиги чемпионов

сегодня, 14:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал19:00 Не начался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле подтвердил свою готовность принять участие в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Ранее он был вне игры из-за травмы икроножной мышцы.

Защитник Ашраф Хакими, ранее отсутствовавший из-за травмы правого бедра, полученной в матче с «Баварией» в конце апреля, также получил разрешение выйти в стартовом составе в Будапеште.

Я никогда не боялся пропустить финал. У меня было десять-пятнадцать дней на подготовку. В этом сезоне у нас было мало времени на отдых, поэтому тренерский штаб отлично справился с этим. Я чувствую себя на 100% готовым, и остальная часть команды тоже готова.

«Арсенал» — очень хорошая команда, как мы видели по их победе в Премьер-лиге, а также на общем этапе этого турнира. Они заслужили это, это очень хорошая команда, которая хорошо играет, хороша как в атаке, так и в защите. Они также впечатляют, когда дело доходит до стандартных положений, это всем известно.

Дембеле также подчеркнул, что индивидуальные достижения не уменьшили его стремления к завоеванию трофеев под руководством Луиса Энрике:

Это на самом деле не изменило меня или мой стиль игры. Я знаю, что у меня гораздо больше обязанностей с тех пор, как я в ПСЖ, и я стараюсь хорошо играть как в важных, так и в менее важных матчах.

Это не изменило моего желания и стремления выигрывать трофеи с этим клубом. Думаю только об этом, знаю, что люди много говорят об индивидуальных трофеях, но это уже потом.

yxj798fa45et
сегодня в 15:02
ПСЖ победы в финале ЛЧ!!!
