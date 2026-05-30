Дембеле сообщил о полной готовности сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» подтвердил свою готовность принять участие в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Ранее он был вне игры из-за травмы икроножной мышцы.

Защитник , ранее отсутствовавший из-за травмы правого бедра, полученной в матче с «Баварией» в конце апреля, также получил разрешение выйти в стартовом составе в Будапеште.

Я никогда не боялся пропустить финал. У меня было десять-пятнадцать дней на подготовку. В этом сезоне у нас было мало времени на отдых, поэтому тренерский штаб отлично справился с этим. Я чувствую себя на 100% готовым, и остальная часть команды тоже готова. «Арсенал» — очень хорошая команда, как мы видели по их победе в Премьер-лиге, а также на общем этапе этого турнира. Они заслужили это, это очень хорошая команда, которая хорошо играет, хороша как в атаке, так и в защите. Они также впечатляют, когда дело доходит до стандартных положений, это всем известно.

Дембеле также подчеркнул, что индивидуальные достижения не уменьшили его стремления к завоеванию трофеев под руководством Луиса Энрике: