Новозеландский защитник неожиданно обрёл популярность.

Футбольный инфлюенсер из Аргентины Эль Скарсо, также известный как Вален Скарсини, назвал футболиста наименее известным игроком предстоящего летом чемпионата мира, основываясь на небольшом количестве его подписчиков в социальных сетях:

До начала чемпионата мира осталось всего несколько дней, и мы все ждём возможности поболеть за нашу национальную команду, но что, если бы был игрок, который объединил бы нас всех, футболист, которого мы все поддерживаем независимо от его национальности? Я просмотрел все национальные команды, участвующие в ЧМ , в поисках наименее известного игрока, и, проанализировав каждую, нашёл его. В группе G, в Новой Зеландии, есть Тим Пэйн. Он действительно наименее известен. У него даже нет 5 тысяч подписчиков.

В начале этой недели у игрока было около 4 700 подписчиков в одной из соцсетей. После того как Эль Скарсо выделил его, это число выросло почти на тысячу в минуту и ​​к пятнице превысило миллион.

Количество подписчиков у Пэйна теперь в шесть раз больше, чем у капитана и самого известного игрока сборной Новой Зеландии — нападающего «Ноттингем Форест» Криса Вуда.

Скарсини, у которого более 500 тысяч подписчиков, призвал своих поклонников начать упоминать защитника везде:

Мы должны начать снимать видео, подпитывающие легенду о Тиме Пэйне. Если у вас есть альбом с наклейками чемпионата мира, загрузите фотографию с его наклейкой. Цель — посмотреть, сколько людей знают Тима Пэйна до начала чемпионата мира.

К настоящему моменту уже появилась песня в поддержку новозеландца, который недавно провёл свой 50-й матч за сборную, а дебютировал за неё в 18 лет.

Пэйн, выступающий за клуб «Веллингтон Феникс» в чемпионате Австралии, вчера отреагировал на свою популярность в соцсетях: