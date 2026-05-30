Сборная Канады представила состав на чемпионат мира 2026 года

Сборная Канады во главе с , недавно продлившим контракт с национальной командой, опубликовал итоговый состав на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Барнсли») и Дэйн Клэйр («Интер Майами»).

Защитники

Моис Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Марсель»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Ролле де Фужероль («Фулхэм»), Алистар Джонстон («Селтик»), Альфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларя («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук»), Жоэль Ватерман («Чикаго Файр»).

Полузащитники

Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матье Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стивен Эустакьо («Порту»), ​​Марсело Флорес («Тигрес УАНЛ »), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Джонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Якоб Шаффелбург («Лос-Анджелес»).

Нападающие

Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промисе Давид («Юнион Сент-Жиллуаз»), Кайл Ларин («Мальорка»), Танитолува Олувасей («Вильярреал»).

На турнире, который Канада примет вместе с США и Мексикой, «кленовые листья» сыграют в группе B с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией.