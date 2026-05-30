Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Сборная Канады представила состав на чемпионат мира 2026 года

сегодня, 15:53

Сборная Канады во главе с Джесси Маршем, недавно продлившим контракт с национальной командой, опубликовал итоговый состав на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Барнсли») и Дэйн Клэйр («Интер Майами»).

Защитники

Моис Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Марсель»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Ролле де Фужероль («Фулхэм»), Алистар Джонстон («Селтик»), Альфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларя («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук»), Жоэль Ватерман («Чикаго Файр»).

Полузащитники

Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матье Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стивен Эустакьо («Порту»), ​​Марсело Флорес («Тигрес УАНЛ»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Джонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Якоб Шаффелбург («Лос-Анджелес»).

Нападающие

Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промисе Давид («Юнион Сент-Жиллуаз»), Кайл Ларин («Мальорка»), Танитолува Олувасей («Вильярреал»).

На турнире, который Канада примет вместе с США и Мексикой, «кленовые листья» сыграют в группе B с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией.

Перед ЧМ канадцы проведут товарищеские матчи с Узбекистаном 2 июня и Ирландией 6-го числа.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дембеле сообщил о полной готовности сыграть в финале Лиги чемпионов
Сегодня, 14:59
Агент Тюкавина заявил, что игрок должен сыграть в следующих матчах сборной
Сегодня, 11:50
ОфициальноСборная Египта опубликовала итоговый состав на чемпионат мира
Сегодня, 09:54
Хавбек «Сассуоло» Вольпато решил выступать за Австралию вместо Италии
Вчера, 20:14
ОфициальноСафонов вошёл в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов
Вчера, 14:40
Сафонов не приедет в сборную России после финала Лиги чемпионов
Вчера, 13:16
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 17:50
Получше наших....
6tru4rj8jrzt
6tru4rj8jrzt
сегодня в 17:08
Хозяева чемпионата должны не ударить в грязь лицом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:38
Смешно. А хоккеисты Канады умеют бегать по траве не на коньках?
drug01
drug01
сегодня в 16:09
Игроки все из разных клубов не легко тренеру будет работать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 