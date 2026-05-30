Анчелотти подтвердил, что Неймар не будет исключён из заявки Бразилии на ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что нападающий «Сантоса» Неймар не будет исключён из состава национальной команды и примет участие в чемпионате мира предстоящим летом.
Ранее сообщалось, что игрок из-за повреждения пропустит ближайшие товарищеские матчи «селесао» и выбыл примерно на две-три недели.
Мы надеемся, что Неймар выйдет на поле в первом матче чемпионата мира против Марокко. Если это не удастся, то будем ждать его во втором матче. Никого не будем заменять — в состав вошли именно эти 26 игроков, и именно они будут играть на чемпионате мира.