Анчелотти подтвердил, что Неймар не будет исключён из заявки Бразилии на ЧМ

сегодня, 16:40

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что нападающий «Сантоса» Неймар не будет исключён из состава национальной команды и примет участие в чемпионате мира предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что игрок из-за повреждения пропустит ближайшие товарищеские матчи «селесао» и выбыл примерно на две-три недели.

Мы надеемся, что Неймар выйдет на поле в первом матче чемпионата мира против Марокко. Если это не удастся, то будем ждать его во втором матче. Никого не будем заменять — в состав вошли именно эти 26 игроков, и именно они будут играть на чемпионате мира.

Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:45
Карло и его незаменимый Буратино
Sergo81
сегодня в 18:19
В крайнем матче Неймара за сборную он, Неймар, играл ключевую роль атакующего диспетчера. Великолепные острые передачи и на Вини и других. Собственно об этом я и говорил ранее, что Карло на него рассчитывает как на связующего, а не дриблёра -забивалу. Уверен, что через Нея и будет строится игра. Буду с интересом за ним наблюдать.
sihafazatron
сегодня в 17:58
Да там пол команд днарей....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:15
Там другая идея ...
Папа, включив Неймара, перестраховывается на случай проигрыша/фиаско Бразилии, чтоб мол потом не говорили, что из-за отсутствия Неймара и проиграли...
Ход известный, правильный.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:05
По слухам Неймар прислал Анчелотти короте послание. "Попробуй исключи" И Анчелотти решил не вычеркивать.
Nenash
сегодня в 16:59
Канкрэтна надавили на папу.. 🤷
Groboyd
сегодня в 16:43
Будет ли успех с таким прогибом Анчи.
