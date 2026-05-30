Слот претендует на пост главного тренера «Милана»

сегодня, 17:15

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал главным кандидатом на пост главного тренера «Милана».

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры с нидерландским специалистом.

Слот работал в «Ливерпуле» с лета 2024 года. В первом сезоне он выиграл с клубом АПЛ, но после пятого места в сезоне-2025/2026 был отправлен в отставку.

Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:06, ред.
Сейчас в Италии все обсуждают то, что Аллегри договорился с Наполи до игры с Кальяри.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:58
Я согласен, что увольнение скорее на эмоциях произошло. В Италии вообще никто не ожидал, как гром среди ясного неба, что Милан с Аллегри не попали в ЛЧ. Потеря больших денег, плюс полетели договорённости, например, с тем же Горецкой, который был согласен перейти в Милан при наличии ЛЧ.

Не понимаю почему Милан Гласнера не пытается позвать, про него слухов почти нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 18:51
Ибра - типичный дуб и презик, который под его ду-ду пляшет, такой же даун. Сам посуди, кто сначала увольняет тренера, а потом ищет не пойми кого, абы как ? Правильно. Так только дураки поступают.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:47
У Конте с Иброй хорошие отношения, но клуб финансово его не потянет.
Groboyd
Groboyd ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 18:44, ред.
Итальяно ничего не смог против Милана Аллегри. Оказался абсолютным импотентом против футбола Макса, при этом все знают, как играет этот тренер, ничего не меняя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 18:44
А кто ещё у тебя к примеру на примете ? С Иброй - дурачком никто не сработается.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:43
Эо пока только слухи и только слухи.
fsy42f9eqzv2
fsy42f9eqzv2
сегодня в 18:26
Не самый выдающийся тренер.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 17:57
Итальяно взяли бы
Capral
Capral
сегодня в 17:40
Поэтому он и ушел из Ливера. А прикольно было бы, если бы он поднял Милан...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 17:37
А я тебе говорил, что никакого ума у презика Милана нет. Он тупо тычется пальцем в небо, - притащить кого угодно, лишь бы на слуху был, а подходит ли он по стилю и прочим вещам ...такими вопросами даже не задаётся.

Слот хоть итальянский знает, чтоб чё то там изображать в раздевалке ?
9rkzxnrnqgyq
9rkzxnrnqgyq
сегодня в 17:33
Не лучшая кандидатура для Милана.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:23
Бл..., только не это.
С..., Гласнер свободен.
Гость
