Черчесов заявил, что не получал предложения от «Ференцвароша»

сегодня, 18:31

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов опроверг слухи о возможном возвращении в «Ференцварош». Специалист заявил, что продолжает работать в грозненском клубе.

Буквально 5 минут назад подходили болельщики «Ференцвароша», фотографировались. На днях встречался со спортивным директором. Все думали, что последовало предложение — это не так. Я работаю в «Ахмате». А встречался по другим вопросам, пообщались. Обсудили какие-то нюансы. А пресса уже пишет, что меня приглашают. Также поддержал спортивного директора, невозможно все время быть чемпионами.

Bad Listener
сегодня в 18:33, ред.
Да и вообще - ни от кого
Гость
