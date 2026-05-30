Черчесов заявил, что не получал предложения от «Ференцвароша»

Главный тренер «Ахмата» опроверг слухи о возможном возвращении в «Ференцварош». Специалист заявил, что продолжает работать в грозненском клубе.

Буквально 5 минут назад подходили болельщики «Ференцвароша», фотографировались. На днях встречался со спортивным директором. Все думали, что последовало предложение — это не так. Я работаю в «Ахмате». А встречался по другим вопросам, пообщались. Обсудили какие-то нюансы. А пресса уже пишет, что меня приглашают. Также поддержал спортивного директора, невозможно все время быть чемпионами.