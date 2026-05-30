Дзюба остался недоволен игрой сборной России против Египта

Бывший капитан сборной России раскритиковал игру национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1).

Как сказали, сборная Египта стала сильнее, чем на чемпионате мира. Серебряные медали получили, молодцы, ха‑ха. Играть за сборную — это честь. Если нет желания, придумай травму. Если ты вышел и у тебя гимн страны, то нужно выкладываться на все сто. Честно, смотрел с друзьями и детьми. Дети сказали на 30‑й минуте: «Пап, переключи». Мне обидно, должна быть страсть. Я не вижу, что мы готовы.