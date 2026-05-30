Аршавин: «Сафонов сейчас один из сильнейших вратарей в мире»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высоко оценил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова и назвал его одним из сильнейших голкиперов мира.
Я был в нем уверен и оценивал его высоко. Даже еще при наличии Доннаруммы не видел больших различий между ними в классе и мастерстве. Сафонов сейчас один из сильнейших вратарей в мире. Как правило, мы просто недооцениваем своих футболистов.
Аршавин также высказался о конкуренции Сафонова с другим вратарем ПСЖ Лукасом Шевалье:
Шевалье, если честно, обычный вратарь. На мой взгляд, переломным был момент, когда после его покупки начали ставить в основу — и возникали проблемы. Тогда вернули Сафонова и сделали на него ставку.