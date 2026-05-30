ПСЖ сравнялся с «Барселоной» по голам за один розыгрыш ЛЧ

ПСЖ забил 45-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и повторил достижение «Барселоны» сезона-1999/2000.

Этот мяч в финале против «Арсенала» забил нападающий парижан Усман Дембеле. На 65-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счет — 1:1.