ПСЖ сравнялся с «Барселоной» по голам за один розыгрыш ЛЧ

сегодня, 21:09
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

ПСЖ забил 45-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и повторил достижение «Барселоны» сезона-1999/2000.

Этот мяч в финале против «Арсенала» забил нападающий парижан Усман Дембеле. На 65-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счет — 1:1.

Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 22:12, ред.
Только там наверное матчей было меньше, или нет, не помню в каком году второй групповой круг упразднили. В любом случае такие достижения в разных форматах турнира сравнивать не корректно
shur
сегодня в 21:18
....Матвей уже почувствовал запах крови (после пропущенного) в предвкушении пенальти,аминь!
shur
сегодня в 21:17
...Тягомотина от Арсенала с хитропопостью и прицелом на ошибку Парижа! А Париж радует агрессивностью и желанием выйти вперёд!
a5b3tda37aj9
сегодня в 21:15
Есть шанс превзойти.... удачи ПСЖ..
sihafazatron
сегодня в 21:12
Игр стало больше. Рекорды все будут побиты скоро
