ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ выиграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
На 6-й минуте Кай Хаверц вывел «канониров» вперед. На 65-й минуте Усман Дембеле сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.
В серии пенальти ПСЖ победил со счетом 4:3. У парижан не забил Нуну Мендеш — его удар отразил Давид Райя. У «Арсенала» свои попытки не реализовали Эберечи Эзе и Габриэль Магальяйнс — оба пробили мимо.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отыграл весь финальный матч.
Команда Луиса Энрике выиграла Лигу чемпионов второй год подряд. В 2025 году ПСЖ разгромил «Интер» в финале турнира (5:0).
Арсенал, по-человечески, жалко, отличная команда, хороший тренер, игроки, но финал Артета проиграл Энрике. Счастье Арсенала что все не закончилось в основное время. после ~40й минуты англичане не имели ни одного худо-бедно стоящего момента, в отличие от ПСЖ.
Забарный, Хвича и Сафонов - 3 игрока из бывшего СССР поднимают кубок ЛЧ, это очень приятно видеть)
По игре, зря Арсенал тянул до серии.. нужно было играть смелее в конце матча, когда усилили нападение. ПСЖ не славится надежной обороной, неплохие подходы лондонцы делали, нужно было действовать чуть агрессивнее.
Всех болельщиков Парижа еще раз с выдающимся результатом!)
Почему Артета не заменил Москеру срузу после того, как он получил желтую?... На мой взгляд эта заминка с заменой Москеры стоила всего.