ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

сегодня, 22:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

ПСЖ выиграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На 6-й минуте Кай Хаверц вывел «канониров» вперед. На 65-й минуте Усман Дембеле сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

В серии пенальти ПСЖ победил со счетом 4:3. У парижан не забил Нуну Мендеш — его удар отразил Давид Райя. У «Арсенала» свои попытки не реализовали Эберечи Эзе и Габриэль Магальяйнс — оба пробили мимо.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отыграл весь финальный матч.

Команда Луиса Энрике выиграла Лигу чемпионов второй год подряд. В 2025 году ПСЖ разгромил «Интер» в финале турнира (5:0).

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:28
Ага. И пенальти, который он создал, и который спас результат для ПСЖ. Фигня, согласен )))))))))
Termez Zidan
сегодня в 22:28
Обе команды ничего не показали,но Арсенал физически был немного сильнее но мыслей ноль. ПСЖ с победой!!! Сафонова и Хвичу поздравляю это ребята из СССР
Karkaz
сегодня в 22:28
Предполагал такую игру. Но явно такую безпомощность, в атаке от Арсенала не совсем ожидал, всё таки чемпионы АПЛ. По сути, после гола Хавертса, в контратаку Арсенал так и не смог. В целом, по матчу всё таки ПСЖ больше заслуживал победить, так и случилось.
shur
сегодня в 22:28
....Спасибо ПСЖ ! Заслуженно,нацелено,оправдано,целеустремлённо!
Capral
сегодня в 22:28
Именно туда- вместе с Кейном.
Futurista
сегодня в 22:27
Вот не лень же вам барсоглорскую тему на этой ветке разжигать)...
DXTK
сегодня в 22:27
Я сразу сказал кто выиграет все кубки в этом сезоне в финале

PS ЛЧ выиграет ПСЖ.....так как не верил в Арсенал и был Прав.
ЛЕ выиграет АВ.......так как турнир этот для Эмери и был прав.
ЛК выиграет КП.......Гласнер умеет побеждать.... и тут я прав оказался.
Ice van Reed
сегодня в 22:27
Хохол и то с флагом вышел, а Сафонов стиняется видимо Родины, ну тогда зачем нужен, Мотя стыдно за тебя
Grizly88
сегодня в 22:27
Это не футбол это шляпа
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:27
Баварию в мусорник ? Чё с тобой не соглашусь!)))))
пират Елизаветы
сегодня в 22:26
нееееее, не надо выкинут мбаппе из реала.
только долгих лет и здоровья играть за королевский клуб.
амин!
Capral
сегодня в 22:26
Его вообще видно не было, кроме пенальти и штанги.
Freche
сегодня в 22:26
Даже не знаю, какой контекст Вы имеете ввиду. Я просто порадовался за успех сограждан.
shur
сегодня в 22:25
....праправнучка Жанны Дарк!!!
Capral
сегодня в 22:25
Ну значит и Спартак лучше, если выиграл по пенальти у Краснодара...)))
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:25, ред.
Витя... Хвича тебе привет передаёт!!))) Лично !!!
пират Елизаветы
сегодня в 22:24
Мбаппе вытирает слезы футболкой Реала.
второй год подряд.
shur
сегодня в 22:24
....лучшие!!!
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:23
Виктор, а выигрывают ли ЛЧ с 1 ударом в створ? Вот сегодня я не соглашусь с Вами: ПСЖ был интереснее, как не крути.
Арсенал довел до серии, но там обделался. Значит, ПСЖ лучше.
P.S.: повторюсь, что болел за Арсенал, но он не заслужил точно.
shur
сегодня в 22:23
....золотой,браво!
lobsterdam
сегодня в 22:23
А этот "человек" точно Ваш?
    shur
    сегодня в 22:22
    ....до новых встреч!
    Capral
    сегодня в 22:22
    Всех кого ты перечислил- надо в мусорник выбросить и забыть, и ты это хорошо знаешь. Поэтому не набивай цену своим крепостным, они ничего не показали- тупо вымучили игру...
    lobsterdam
    сегодня в 22:22
    Точно, аналогичный случай был, когда сборная Англия пробивала пенки в каком-то полуфинале или финале, точно не помню. Так там промазали трое именно таких: Санчо, Сака и, вроде, Рэшфорд (?) и соответственно Англия пролетела.
    shur
    сегодня в 22:22
    .....русские идут!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Freche
    сегодня в 22:22
    Камрад, но ведь Вам футбол и не обещал сегодня на поле появиться! Его Величество Результат всё решает.
    Groboyd
    сегодня в 22:20
    Слышал. Только это не противоречит мне. Я согласен с победой ПСЖ. Но футбол не победил, ведь его не было.
    Capral
    сегодня в 22:19
    Никто не заслужил, но с теми дырами, с которыми англичане играли, так в финалах не играют. А что показал ПСЖ, кроме тупых забросов и статичного позиционного футбола? Ничего. По пенальти повезло больше. Так ЛЧ не выигрывают.
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 22:19
    Не--не, не надо его выкидывать. Он все делает правильно) Если Вы поищите, то в моих комментариях было сказано, что я очень желаю его перехода в Реал. К сожалению, я хотел лишь ослабления противника, но сливочные выгнали очень крутого коуча и-за него - этого я не хотел...
    sihafazatron
    сегодня в 22:19
    Лично тебя поздравлю!))) правда!)
    Но писать, что соболезнуешь мне- это как-то через чур. Ты же знаешь для чего я захожу на этот сайт)))
