ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ выиграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На 6-й минуте Кай Хаверц вывел «канониров» вперед. На 65-й минуте Усман Дембеле сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

В серии пенальти ПСЖ победил со счетом 4:3. У парижан не забил Нуну Мендеш — его удар отразил Давид Райя. У «Арсенала» свои попытки не реализовали Эберечи Эзе и Габриэль Магальяйнс — оба пробили мимо.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отыграл весь финальный матч.