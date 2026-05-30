Сафонов — о победе над «Арсеналом»: «Не могу всё это осознать»

вчера, 23:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли. Пока не могу всё это осознать, не укладывается в голове, я устал.

Голкипер также рассказал о самочувствии после столкновения с защитником ПСЖ Маркиньосом в первом тайме:

У меня немного болит голова. Мне немножко досталось, был удар. Но это часть игры. Сейчас не хочу тратить лишнюю энергию — нужно подкопить силы, потому что завтра возвращаться в Париж, у нас будет парад.

Сафонов отметил, что был готов к серии пенальти:

Пенальти — это маленькая игра внутри большой игры. У меня большой опыт за последний год. Да, я в итоге не сделал сейвов, но "Арсенал” мне помог. Счастлив, что мы победили.

Real Oviedo
сегодня в 00:54
Красава Матвей. Кто бы мог подумать еще год назад что он выйдет в основе в финале Лиги чемпионов. Поздравляю с победой!
Bad Listener
сегодня в 00:36
Я разочарован, надо было ловить и к себе в ворота закидывать, желательно даже в основное время
25процентный клоун
вчера в 23:51
Иногда в футболе побеждает тот, кто попал в створ ворот
shur
вчера в 23:45
...завтра голова совсем пройдёт, а вот позлезавтра - рассольчиком!!!
shur
вчера в 23:42
...Скромняга наш Матвей сказал,
Как его парни взяли Арсенал!
Сам сразу двух на точке напугал,
Один с испугу мимо,другой всю перекладину помял!!!
