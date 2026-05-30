Сафонов — о победе над «Арсеналом»: «Не могу всё это осознать»

вчера, 23:20

Вратарь ПСЖ прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли. Пока не могу всё это осознать, не укладывается в голове, я устал.

Голкипер также рассказал о самочувствии после столкновения с защитником ПСЖ Маркиньосом в первом тайме:

У меня немного болит голова. Мне немножко досталось, был удар. Но это часть игры. Сейчас не хочу тратить лишнюю энергию — нужно подкопить силы, потому что завтра возвращаться в Париж, у нас будет парад.

Сафонов отметил, что был готов к серии пенальти: