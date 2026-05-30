Сафонов — о победе над «Арсеналом»: «Не могу всё это осознать»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли. Пока не могу всё это осознать, не укладывается в голове, я устал.
Голкипер также рассказал о самочувствии после столкновения с защитником ПСЖ Маркиньосом в первом тайме:
У меня немного болит голова. Мне немножко досталось, был удар. Но это часть игры. Сейчас не хочу тратить лишнюю энергию — нужно подкопить силы, потому что завтра возвращаться в Париж, у нас будет парад.
Сафонов отметил, что был готов к серии пенальти:
Пенальти — это маленькая игра внутри большой игры. У меня большой опыт за последний год. Да, я в итоге не сделал сейвов, но "Арсенал” мне помог. Счастлив, что мы победили.
Как его парни взяли Арсенал!
Сам сразу двух на точке напугал,
Один с испугу мимо,другой всю перекладину помял!!!