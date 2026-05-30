«Арсенал» показал худший процент владения в финалах ЛЧ

вчера, 23:50

«Арсенал» установил антирекорд финалов Лиги чемпионов по владению мячом.

В матче с ПСЖ команда Микеля Артеты контролировала мяч лишь 24,7% времени.

Это худший показатель в финалах турнира с сезона-2003/2004, когда начали вести подробную статистику.