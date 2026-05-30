«Арсенал» показал худший процент владения в финалах ЛЧ

вчера, 23:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

«Арсенал» установил антирекорд финалов Лиги чемпионов по владению мячом.

В матче с ПСЖ команда Микеля Артеты контролировала мяч лишь 24,7% времени.

Это худший показатель в финалах турнира с сезона-2003/2004, когда начали вести подробную статистику.

Capral
сегодня в 01:12
Тоже самое хотел сказать. С такими дырами в центре поля, Арсенал не мог позволить себе бежать в атаку сломя голову. Другое не понимаю: Бавария на личном примере в Мюнхене показала, как нельзя проваливаться в центре поля, но Арсенал несколько раз подряд допускал детские ошибки, причем не свойственные этой команде, с дикими провалами, позволяя сопернику выбегать в острейшие контры.

С Бaварией понятно, она и в Бундесе так играет, но Арсенал, команда умеющая так прессинговать, позволяла сопернику делать всё что он хотел. Невероятно, но Артета, который всё это видел, ничего не предпринял. Повезло, что грузин попал в штангу, потом повезло, что безголовый Барколя не попал в ворота. Тут вопрос к Артете: ты изучал соперника, ты видел матч ПСЖ с Баварией, и как же ты готовился к игре?! ПСЖ ничего выдающегося не показал, но вымучил победу по пенальти. Арсенал, даже в атаке сыграл прямолинейно и примитивно.

Не скажу, что результат логичен на все 100%, но от Арсенала ждал большего, хотя уверенности в его победе не было с самого начала.
Grizly88
сегодня в 00:19
Ну смысла не было контролировать мяч когда у ПСЖ быстрые контроатаки
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:12
Забили быстрый гол и хотели отсидеться в автобусе...
