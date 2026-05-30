«Арсенал» показал худший процент владения в финалах ЛЧ

«Арсенал» установил антирекорд финалов Лиги чемпионов по владению мячом.
В матче с ПСЖ команда Микеля Артеты контролировала мяч лишь 24,7% времени.
Это худший показатель в финалах турнира с сезона-2003/2004, когда начали вести подробную статистику.
С Бaварией понятно, она и в Бундесе так играет, но Арсенал, команда умеющая так прессинговать, позволяла сопернику делать всё что он хотел. Невероятно, но Артета, который всё это видел, ничего не предпринял. Повезло, что грузин попал в штангу, потом повезло, что безголовый Барколя не попал в ворота. Тут вопрос к Артете: ты изучал соперника, ты видел матч ПСЖ с Баварией, и как же ты готовился к игре?! ПСЖ ничего выдающегося не показал, но вымучил победу по пенальти. Арсенал, даже в атаке сыграл прямолинейно и примитивно.
Не скажу, что результат логичен на все 100%, но от Арсенала ждал большего, хотя уверенности в его победе не было с самого начала.