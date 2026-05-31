Артета заявил, что арбитр по-разному трактовал эпизоды в финале ЛЧ

сегодня, 00:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен решением арбитра не назначать 11-метровый в ворота ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

Спорный эпизод произошел на 102-й минуте, когда вингер «канониров» Нони Мадуэке упал в штрафной после контакта с защитником парижан Нуну Мендешем. Главный судья Даниэль Зиберт продолжил игру, VAR не вмешался.

Я пересмотрел этот момент, и это вполне мог быть пенальти. Там были все основания для назначения 11-метрового. Учитывая, за какие нарушения ставили пенальти по ходу сезона, это чистый фол. Но в эпизоде с Москерой арбитр трактовал похожий момент иначе.

сегодня в 01:09
Согласен. Складывается впечатление, что признать собственную ошибку сегодня стало едва ли не труднее, чем её совершить. Проще найти внешнюю причину: судью, календарь, погоду, травмы, невезение — кого угодно, только не себя. Поэтому уважение вызывают не те, кто после поражения часами разбирает судейские решения, а те, кто способен честно сказать: «Мы могли сыграть лучше». Для этого характер нужен куда больший, чем для очередной жалобы на арбитра.
сегодня в 01:08
Артета, не переживай. Это финал ЛЧ,победитель был известен ещё в полуфинале. Я даже назвал тайм, в котором будет пенальти в твои ворота. Вот летом будешь в финале клубного ЧМ и точно победишь ПСЖ. У твоей команды будет залетать всё, а у ПСЖ ничего
сегодня в 00:58, ред.
Да это вообще общемировой тренд стал, духу не хватает признавать свои ошибки даже у Артеты, слабохарактерные все стали, жертв изображают постоянно. Артету то наверное не уволят всё равно, вот перед кем он мажется? Никакого уважения к такому поведению конечно испытывать невозможно. И это вообще не только в футболе, мазаться все научились постоянно. Куда не плюнь. Даже когда никто ни в чём не обвиняет. Скоро всех тренеров можно будет адвокатами нанимать)))
сегодня в 00:54
Меня всегда удивляет, как легко тренеры перекладывают ответственность на судей. Проиграли — виноват арбитр, не назначили пенальти — украли победу. А где такой же подробный разбор собственных ошибок?
Судьи ошибаются, это часть футбола. Но когда тренер после матча начинает искать оправдания в спорных эпизодах, это выглядит как попытка отвлечь внимание от проблем своей команды. Проигрывают не из-за одного свистка на 102-й минуте, а из-за всего того, что происходило на поле предыдущие сто минут.
сегодня в 00:52
я пересмотрел и не увидел там пенальти. хотя поддерживал Арсенал и судья действительно по началу второго тайма свистел в пользу Парижа сильно, но потом перестал минут через 15.
