Артета заявил, что арбитр по-разному трактовал эпизоды в финале ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен решением арбитра не назначать 11-метровый в ворота ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).
Спорный эпизод произошел на 102-й минуте, когда вингер «канониров» Нони Мадуэке упал в штрафной после контакта с защитником парижан Нуну Мендешем. Главный судья Даниэль Зиберт продолжил игру, VAR не вмешался.
Я пересмотрел этот момент, и это вполне мог быть пенальти. Там были все основания для назначения 11-метрового. Учитывая, за какие нарушения ставили пенальти по ходу сезона, это чистый фол. Но в эпизоде с Москерой арбитр трактовал похожий момент иначе.
Судьи ошибаются, это часть футбола. Но когда тренер после матча начинает искать оправдания в спорных эпизодах, это выглядит как попытка отвлечь внимание от проблем своей команды. Проигрывают не из-за одного свистка на 102-й минуте, а из-за всего того, что происходило на поле предыдущие сто минут.