Артета заявил, что арбитр по-разному трактовал эпизоды в финале ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» остался недоволен решением арбитра не назначать 11-метровый в ворота ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

Спорный эпизод произошел на 102-й минуте, когда вингер «канониров» упал в штрафной после контакта с защитником парижан . Главный судья продолжил игру, VAR не вмешался.