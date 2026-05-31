Луис Энрике поделился эмоциями после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

сегодня, 00:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).

Эмоции смешанные: волнение, усталость — всё сразу. Но это лучший момент сезона. Мы остаемся чемпионами второй год подряд, и это невероятно. Мы заслужили этот титул. Наши болельщики заслуживали его весь сезон. Мы заслужили место в финале. Матч получился очень тяжелым. Поздравляю «Арсенал», нам было очень непросто. Они провели отличный матч и старались перевести игру в те эпизоды, где особенно сильны. Мы пытались контролировать мяч и высоко прессинговать. В итоге титул достался нам.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:01
Ну хоть кто то судейство не критикует)))
Гость
