Луис Энрике поделился эмоциями после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).

Эмоции смешанные: волнение, усталость — всё сразу. Но это лучший момент сезона. Мы остаемся чемпионами второй год подряд, и это невероятно. Мы заслужили этот титул. Наши болельщики заслуживали его весь сезон. Мы заслужили место в финале. Матч получился очень тяжелым. Поздравляю «Арсенал», нам было очень непросто. Они провели отличный матч и старались перевести игру в те эпизоды, где особенно сильны. Мы пытались контролировать мяч и высоко прессинговать. В итоге титул достался нам.