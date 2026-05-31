Дюков: «Сафонов показал, что игрок из РПЛ способен покорять вершины»

Президент РФС поздравил вратаря ПСЖ и сборной России со второй победой в Лиге чемпионов. В финале парижане обыграли «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).

Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА ! Матвей внёс важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе.