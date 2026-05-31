Дюков: «Сафонов показал, что игрок из РПЛ способен покорять вершины»

сегодня, 01:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Президент РФС Александр Дюков поздравил вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова со второй победой в Лиге чемпионов. В финале парижане обыграли «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).

Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА! Матвей внёс важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе.

Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 01:05, ред.
Вот именно, а вы там все бегаете на побегушках за этими ФИФА и УЕФА и сватаете игроков в Европу, верить надо что мы тут не хуже можем чем в Европе не только в плане отдельных игроков, но и в плане РПЛ в целом и развивать футбол, а не душить лимитами. Сам же говорит, но вывод главный не сделает, потому что мыслить широко и верить по настоящему не умеет. Нам бы Петра Первого президентом РФС щас бы лучшими в мире стали, правда Петя бы наверное легионеров полностью упразднил 🤣
