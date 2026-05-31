Испания. Примера 2025/2026

«Барселона» готовит трансфер защитника «Челси»

сегодня, 08:24

Защитник Марк Кукурелья может покинуть «Челси» этим летом.

В подписании испанца заинтересована «Барселона», воспитанником которой он является. «Сине-гранатовым» придётся выиграть конкуренцию за футболиста у «Манчестер Сити» и «Атлетико».

A.S.A
сегодня в 12:13
Игроки есть, команды нет
A.S.A
сегодня в 12:12
Челси в этом сезоне знатно провалился....весь клуб! Исключением могут быть только Жоао Педро и Рис Ддеймс. Сейчас начнет работу новый тренер, он и решит кто из обоймы игроков ему нужен, а кто нет.
Усилит ли Кукурелья Барсу, Да! Может стать новым Альбой. Вопрос в другом, а потянет ли Барса столько трансферов???
r3gnacsayaar
сегодня в 10:50
Судя по результатам Челси сейчас там достойных игроков нет.
пират Елизаветы
сегодня в 09:36
Кукурелья не выдумывает ничего.. играет просто и эффективно.
не помешает Барсе.
279vjqaekr73
сегодня в 09:14
Игрок отличный, своеобразный, болельщикам нравится.
vx69baxs6v2u
сегодня в 09:13
Все будет зависеть от того кто ему лучший контракт предложит....
Romeo 777
сегодня в 08:46
Совсем плох стал он. Все кому не лень крутят-вертят его на фланге. Показательным было, когда фланговый игрок глубокого резерва Ноттингем Фореста его из раза в раз проходил легко, а Кукурелья в одном из моментов начал психовать, а в другом, когда в очередной раз он поиграл борьбу упал и начал симулировать…
Comentarios
сегодня в 08:37
Давно про него говорят, скорее всего уйдет обратно в Барсу. Он оттуда
Capral
сегодня в 08:31
Патлатый конечно редиска, после игры рукой, но защитник он классный и грамотный. Может помочь Барсе, даже невзирая на игровую схему Флика. Если трансфер состоится, любопытно будет понаблюдать...
