Быстров призвал не сравнивать Акинфеева и Сафонова

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве и голкипере ПСЖ Матвее Сафонове.
Можно ли сказать, что Сафонов уже выше, чем Акинфеев в иерархии российских вратарей? Зачем вы сравниваете? Великий Акинфеев, великий Сафонов. Нужно радоваться, что у нас есть прекрасный вратарь.
Сафонов играет в мощнейшей команде, идеально созданной по тренерскому образцу, с идеальными партнерами. В его игре достаточно ошибок, как в ЛЧ, так и в Лиге-1, это если объективно. Много появляется разной информации, даже от французской прессы, с критикой Сафонова и его неуверенной игре на выходах... Конечно, не выиграй вчера ПСЖ, и никто бы и рта не открыл про Сафонова. Удивительно, что Быстров не сравнил Матвея с Яшиным, как минимум...
Понимаю, что есть и другое мнение, но это моё. Где-то так.
Про "гениальность" Акгацева, играющего в РПЛ, бороздящего легендарные футбольные просторы Самары, Оренбурга, Ростова.... и "бездарность" Сафонова , играющего в плей-офф ЛЧ против Челси, Ливерпуля, Баварии, и Арсенала - не по деЦки улыбнуло. Как прочёл, так сразу нарисовался образ эдакого русского "Моцарта" и парижского "Сольери". Ноу коммент, как говориться.