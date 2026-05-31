Быстров призвал не сравнивать Акинфеева и Сафонова

сегодня, 10:01

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве и голкипере ПСЖ Матвее Сафонове.

Можно ли сказать, что Сафонов уже выше, чем Акинфеев в иерархии российских вратарей? Зачем вы сравниваете? Великий Акинфеев, великий Сафонов. Нужно радоваться, что у нас есть прекрасный вратарь.

Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:29
Уже не муха, железно заслужил одну ЛЧ
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:24
Нас тут на сайте человек 10 наберётся, не русских))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 13:24, ред.
Понятно тем, кто хоть чуток соображает, о чём вообще речь.

Я тут ржу всё утро... Сам почитай, чё пишут...(facepalm)
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:22
Понятно, что удар низом ждал, скорее в ближний, даже домик прикрыл автоматом при ударе. Но не угадал
Capral
Capral ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 13:08
Точно также, как очки считают, не по набранным, а по потерянным...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:03, ред.
Успехов Матвею желаешь?
Ну тогда ты явно не русский !!! Как , собсно, и я.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 12:58, ред.
Картины рисуете ? )) Это хорошо !

Там вам, художникам, Аршавин своё скромное , - диванное мнение по Сафонову высказал. Ознакомьтесь, плиз. Аршавин... Знаете такого ? Ну это тот, кто лишь разок на поле выходил, отчего и с Акгацевым незнаком.)))))
Фил Кио
Фил Кио ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:56
Виктор, я о том же... какой бы ни был удар, а класс вратаря оценивают не по отражённым ударам, а по пропущенным голам.
Capral
Capral ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 12:46
Когдато, Выдающейся советский хоккеист и комментатор Е.Майоров критиковал советских вратарей за то, что они, раньше времени, еще до броска соперника по воротам садятся на колени, что, физически мешает им сесть на полу шпагат или перемещаться в воротах. Футбол конечно не хоккей, но небольшую параллель провести можно... Гол Сафонову- вина вратаря, это подтвердит, любой, более менее понимающий человек в футболе, но только нейтральный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 12:46, ред.
))))))) Хотел ответить по приколу, но вовремя понял, - вы своим ответом уже это сделали. Причем в каждом предложении.)
Особенно мне понравились слова "падать перед нападающим", а не группироваться. Ну это ведь не суть для человека не играющего в футбол... Это я про себя.))) Вы то после этих слов однозначно мяч пинали, - я, да и многие тут сразу поняли.))
Фил Кио
Фил Кио ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Почитал я ваше мнение про гол в ворота Сафонова и схватился за голову, сколько диванных "экспертов", которые никогда(!) не выходили на футбольное поле. Любой гол в ближний угол, да ещё под очень острым углов, практически всегда вина вратаря. Он обязан был выходить на встречу нападающему!
Цитата: "А сам удар то какой вышел?" - т.е. он знал, что получится такой удар и стоял, понимая свою беспомощность? Такой удар - это случай, а классный вратарь, должен действовать, как учит "вратарская" наука, а не гадать, какой получится удар. Тем более, падать на колени перед нападающим, стоя на линии ворот - это увеличивать площадь ворот для поражения, тем более под острым углом и мяч пролетел над ушами. Stop arguing about nothing.
Capral
Capral
сегодня в 12:34
Смешить народ- это твоя работа, с которой, ты отлично справляешься!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:29
Скажу так, в России всегда были сильные вратари, и Акинфеев, и Сафонов подтверждают это! Главное отличие Моти от Игорька, это то, что после того, как он проявил себя в РПЛ, он решился на переезд в европу!!! Ни кто не обещал ему место в основе, но он все равно сделал этот шаг и покинул свою зону комфорта, а Игорь нет...в итоге, две победы в ЛЧ из биографии Сафонова не вычеркнут, а Игоря будут помнить за заслуги в РПЛ (ну и кубок УЕФА еще)
Всем молодым игрокам нужно уезжать и там, в европе повышать свой уровень!!! Да, финансы будут не такие как дома в России, но уровень другой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:20
А если на него посветить лазерной указкой?)
У Моти уровень там где надо уровень, и ему не нужны сравнения с Игорем, он сейчас на вершине
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:18
Роналду в финале ЛЧ забивал не нужные голы, которые не были победными, но всё равно был чемпионом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Хаверцу не игрок Арсенала пас отдал и даже Артета и не болельщик, а праздновали гол всем стадионом.
В футбол играют команды
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:14, ред.
Сафонов в одиночку выиграл ЛЧ, а здесь пытаются блестящий удар Хаверца повесить на Мотю....))
Да никто бы не взял. Был надежен во всех матчах ЛЧ.
И вот эти промахи игррков Арсенала не спроста, думаю. Хотя Мотя выглядел каким-то неуверенным, но можен он так гипнотизировал.
Мотя, Хвича, Денисов, Деян,Ву, Максименко топы. Запомните уже это и не смешите народ
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Но при этом, не следует забывать- с какими партнерами Сафонов играет, что тоже имеет большое значение. А окажись, он, к примеру, в условном Пафосе, и наверняка, никто о нем не вспомнил...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:11
)))) А как Сафонов мог поймать мячи, пущенные мимо рамы, да с такой силой ??? Ты подумал, что написал ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:00
Сравнивать действительно не надо, но раз уж зашла речь...
Один- обладатель КУЕФА, другой -дважды ЛЧ.
Игорь обладатель рекорда по сухим матчам в ЧР и количеству сыгранных матчей за ЦСКА. А ещё он Легенда-43. Антирекорд, который никому не побить, патамушта никто и не будет стремиться к такому "достижению". Игорь спасал в серии пенальти на ЧМ, но он же играл в ладушки в матче с Кореей.
Это про его бабочки известный мем "Ихаарь!".
У Моти насчёт этого всё куда скромнее и спокойнее.
Но и до 40 лет ему ещё пахать и пахать.
Всё может быть, и легендарное, и курьёзное тоже.
Сугубо личное мнение, никому его не навязываю...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:53
Акинфеев легенда для коней да у себя дома он легенда, но в мировом футболе его никто не знает, какие они легенды? А вот Сафонов тоже не топ вратарь , ничего такого он не совершил в финале, пропустил в уголочек, но и два пенька Арсы пробили мимо, а ведь не Сафонов поймал эти мячи.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:45, ред.
Сколько людей, столько и мнений.
Ну, Игорь всю карьеру провел в комфортном и довольно таки слабеньком РПЛ, он хоть и был кипером нашей сборной России (средней или даже ниже среднего уровня сборной), но в мире никогда не считался прям ТОП кипером, и вообще не понятно, как бы смог играть в сильных европейских чемпионатах. Никто в итоге не захотел брать его. Кто-то вспоминает и пишут, что вчера Матвей не выручил с голом и типа ничего не сделал для победы…но почему то умалчивают, что в ворота Игоря забивали неоднократно по 5 голов, и ляпы допускал много.
К тому же Акинфеев антирекордсмен Лиги Чемпионов.
А так, Сафонов играет в ТОП клубе, в ОСНОВЕ САМОЙ сильной европейской команды, с ТОП тренером, и выигрывает самые престижные трофеи 🏆 и вписывает своё имя в мировой футбол.
Удачи и успехов ему и ещё больших побед!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Почитал я ваше мнение про гол в ворота Сафонова и схватился за голову, ну прям как инопланетный на вашей аве. Сколько вариантов взятия ворот может быть при ударе с 3-5 метров ? Угол острый ? А сам удар то какой вышел ? Разницу площадей верхнего яруса рамки и реальный мах руки у кипера гляньте для начала. Или это рядовой, дежурный выстрел по вашему ? Удар такой силы и точности не отменяет его "летальности" в исполнении Хавертца. Выходить на Хавертца в позиции когда над ним висел защитник ПСЖ... Чтобы что ? Хавертц известный, матёрый напад, способный не только пробить , но и перебросить снаряд. Это вам не простак по типу Барколя или Сорлота...

Про "гениальность" Акгацева, играющего в РПЛ, бороздящего легендарные футбольные просторы Самары, Оренбурга, Ростова.... и "бездарность" Сафонова , играющего в плей-офф ЛЧ против Челси, Ливерпуля, Баварии, и Арсенала - не по деЦки улыбнуло. Как прочёл, так сразу нарисовался образ эдакого русского "Моцарта" и парижского "Сольери". Ноу коммент, как говориться.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:17
Формально, да- дважды чемпион, но к прошлой победе в ЛЧ, он не имеет никакого отношения.
y5eagqyrjdzp
y5eagqyrjdzp
сегодня в 11:15
Не будь Матвей в ПСЖ, о нем никто бы и не вспомнил.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:09
По поводу этого события, о величии Матвея, мне вспоминается дедушка Некрасов, его повествование о мухе и буйволе. А ведь так и получается, Матвей уже дважды чемпион.)
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:46
Доброго Здоровья, Эдуард Григорьевич!!!
Полностью с Вами согласен, во всём, Вами сказанном!!! Добавить нечего.)))
Вам, Уважаемый, Долголетия и Крепкого Здоровья- на Долгие годы!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:41
Мне припомнилась игра Льва ( Яшин ) и Тигра ( Хомич ). Оба блистали, но
Яшина знают все любители футбола, а Хомича единицы. Сравнивать Звезду и Метеорит нельзя, только время может показать яркость игры футболиста.
Сафонов новая звезда ? Не уверен.
Будь здрав Дружище Виктор Семёнович.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:40
Кто такую глупость мог сказать, журналисты?! Ни какого сравнения быть не может. Сафонову до Игоря не дорости, не тот уровень.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:37, ред.
Во-первых, Быстров эксперт ещё тот. Во-вторых, думаю, в настоящее время Сафонова, даже с Агкацевым нельзя сравнивать, если бы остался в Краснодаре, сидел бы на лавке. А когда ему исполнится 40 лет, как Акинфееву, хотелось бы посмотреть на того, кто его назовёт великим. Да, и пропущенный гол, во многом, на его совести, ведь, удар был под очень(!) острым углом, вдвинулся на форварда, не присел бы, в худшем случае мяч попал бы в него.
Понимаю, что есть и другое мнение, но это моё. Где-то так.
Гость
