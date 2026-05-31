Италия. Серия А 2025/2026

Рафаэл Леау рассказал, что собирается уйти из «Милана»

сегодня, 10:46

Нападающий Рафаэл Леау объявил, что покинет «Милан» этим летом.

Я горжусь, что вошёл в историю «Милана», но я хочу новую главу в своей карьере. Я чувствую, что готов попробовать другой чемпионат. Пришло время для новой главы.

lazzioll
сегодня в 12:44
попробуй португальский родной. там какое Каса Пиа или Гимараенш. само то
Groboyd
сегодня в 11:45
Удача ему явно пригодится, т.к. он никому особо не нужен. Скорее всего это будет Турция.
Groboyd
сегодня в 11:40
Он рэпер, возможно, он это под бит зачитывал.
Groboyd
сегодня в 11:37
Самое главное, что он особо никому не нужен. Его окружение предложило его услуги Баварии, результата нет. В любом случае за него надо будет платить не меньше 50 млн. Плюс он хочет зарплату немалую.
Сомнительно, что он выстрелит на ЧМ, т.к. скорее всего будет сидеть на скамейке, в сборной он не основной игрок.
Ну и рэп для него стоит на первом месте.
Grizly88
сегодня в 11:29
Да кому он нужен? Никчемный игрок как и весь Милан
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 11:18
    Неудивительно.
    Из Милана все маломальски стоящие игроки скоро захотят уйти. Леао классный нападающий, но играть ему в Милане не с кем. У команды нет ни состава, ни тренера, ни путевого руководства: три в одном, - это перебор.

    Удачи португальцу в поисках.
    particular
    сегодня в 10:59
    Ну, загнул, - так пафосно не каждый спичрайтер накарябает :)
    yp5saubb63x2
    сегодня в 10:54
    В Турцию ему надо, там таких лентяев принимают
    v9ykjgjr74ex
    сегодня в 10:48
    Его просто мягко оттуда выдавливают.
    Гость
