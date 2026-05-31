ПСЖ установит статую Луиса Энрике возле «Парк де Пренс»

Руководство ПСЖ намерено сделать сюрприз главному тренеру клуба Луису Энрике.
После победы с парижанами в Лиге чемпионов второй сезон подряд ПСЖ принял решение установить статую испанскому специалисту возле «Парк де Пренс».
Стоит отметить, что Луис Энрике уже является самым титулованным тренером в истории ПСЖ.
Забарный или Сафонов? Или бегунок Барколя интересный? Или топ звезда мирового футбола Гонсалу Рамуш? Или Усман Дембеле был топ звездой? Или Шевалье помог ЛЧ выиграть?
2 ЛЧ выиграли Ашраф, Маркиньос, Витинья и Руис. Вот он костяк. Они задавали тонус всем.И Хвича прочувствовал эту игру и эту команду, что работать надо везде и теперь и он часть костяка.
Остальные двое, да. Особенно Мбаппе. Собсно поэтому они и не достигли уровня пришельца из космоса.