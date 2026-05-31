ПСЖ установит статую Луиса Энрике возле «Парк де Пренс»

сегодня, 15:14

Руководство ПСЖ намерено сделать сюрприз главному тренеру клуба Луису Энрике.

После победы с парижанами в Лиге чемпионов второй сезон подряд ПСЖ принял решение установить статую испанскому специалисту возле «Парк де Пренс».

Стоит отметить, что Луис Энрике уже является самым титулованным тренером в истории ПСЖ.

Перевод с x.com Фото: Сайт ВВС
Grizly88
Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:17
Почему обладатель золотого мяча не топ звезда?
сегодня в 18:16
Дембеле , Хвича, Витиньо вот кто полезен , пенальти Хвича заработал хоть и не фан грузина если не пенька вряд ли выиграли лч
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 17:34, ред.
О каких полезных игроках речь, огласите весь список пожалуйста? Ну оОчень интересно.
Забарный или Сафонов? Или бегунок Барколя интересный? Или топ звезда мирового футбола Гонсалу Рамуш? Или Усман Дембеле был топ звездой? Или Шевалье помог ЛЧ выиграть?
2 ЛЧ выиграли Ашраф, Маркиньос, Витинья и Руис. Вот он костяк. Они задавали тонус всем.И Хвича прочувствовал эту игру и эту команду, что работать надо везде и теперь и он часть костяка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 17:03, ред.
Месси никогда не тянул на себя одеяло. Нигде. И в ПСЖ в том числе. Всегда играл на команду/ партнёров.

Остальные двое, да. Особенно Мбаппе. Собсно поэтому они и не достигли уровня пришельца из космоса.
сегодня в 15:38
Прикольно
сегодня в 15:26
Точняк. Ибавились от Неймара , Месси, Мбаппе . Которые тянули одеяло на себя. И купили полезных игроков.
сегодня в 15:21
Всё верно, но команду он создал очень приличную.
сегодня в 15:18
Энрике не главный герой кто выиграл лч два подряд , были лотереи в обоих сезонах, где то повезло.
