Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

Эндрик может стать игроком ПСЖ

сегодня, 15:51

Нападающий «Реала» Эндрик может перебраться в ПСЖ.

Парижане намерены оформить трансфер бразильца этим летом. В ПСЖ считают, что переход форварда поможет команде полностью укомплектовать состав, чтобы продолжить доминировать в Европе ещё минимум 5 лет.

Напомним, что вторую половину сезона Эндрик провёл во Франции в аренде в «Лионе».

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ  Реал  Эндрик
Перевод с x.com Фото: ФК Реал
Слухи«Челси» согласовал контракт с полузащитником «Кристал Пэлас»
Сегодня, 15:39
СлухиУслуги Дарвина Нуньеса предложили «Барселоне»
Сегодня, 14:42
СлухиДе Хеа может перебраться в топ-клуб
Сегодня, 14:23
Слухи«Челси» нацелился на подписание Забарного
Сегодня, 13:53
Слухи«Интер» хочет бесплатно подписать Влаховича
Сегодня, 13:22
СлухиВратарь «Порту» может перейти в ПСЖ
Сегодня, 12:59
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:17, ред.
он же молодая належда Реала ?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:37
Приветище, Санёк!!!
У нас тоже Праздник Троица, с чем тебя и поздравляю!!!))) Эндрик, как мне кажется более тонкий, чем Гюлер, да и разные они, как мне кажется. Но я бы его Энрике не отдавал. Диас, который в Баварии, ты о нём? Индивидуалист, еще похуже, чем Олисе, никого кроме себя не видит.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:26
...сёрьёзная тема, с неправильным подходом от Наставников! Не слабее Гюлера,интереснее даже Диаса,но моложе! Жаль что в Мадриде по факту не подкован и нереализован полностью! Даже не знаю что и добавить! А! Привет Витя,как твоё?! У нас Праздник Троица и дождичёк!!!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 16:58
Приветствую, Герман!!!
Парнишка очень талантливый и технарь тот еще. Энрике плохих игроков не берет. Ну правда, одного взял, но за год научил играть.))) А если серьезно- по возможности, надо удержать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:45, ред.
Изуродовал морально парня Анчелотти, да и Алонсо постарался.
Я был бы только за, если бы бразил в ПСЖ перешёл. ЦФ в команде не помешает и Энрике сделает из него требуемую огранку... В Реале ему делать нехрен, как минимум года два, пока пожар там в головах не потушат...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:31
Согласен на все 100. Приветствую, Виктор! Если это правда, то «Реал» совершает огромную ошибку. Эндрик — футболист с огромным потенциалом. Таких игроков нужно не продавать, а терпеливо развивать. Через пару лет он может стать одним из лидеров команды. И как говаривал в старых советских фильмах о производстве - кто-то очень потом пожалеет и будет кусать локти...когда он раскроется в ПСЖ
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:02
Эндрик нашел себя в лиге 1. Вот в лалиге у него ничего не получилось
Capral
Capral
сегодня в 15:55
Способный парень, техничный. При Алонсо, если не ошибаюсь он ушел в аренду. Я бы его не отдавал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 