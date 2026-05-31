«Аль-Иттихад» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

сегодня, 17:24

Саудовский «Аль-Иттихад» рассматривает защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате как приоритетную цель на летнее трансферное окно. Француз отказался продлевать контракт с английским клубом и может сменить команду свободным агентом.

Подписать Конате будет сложно: на него также претендуют ПСЖ, «Реал», «Бавария» и «Челси». В «Аль-Иттихаде» при этом ожидаются перемены: главный тренер Сержиу Консейсау близок к уходу, спортивного директора Рамона Планеса тоже могут заменить.

Несмотря на нестабильную ситуацию, руководство клуба не намерено выходить из борьбы за Конате.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11
Ценник аывесят мама не горюй...
Гость
