«Аль-Иттихад» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

Саудовский «Аль-Иттихад» рассматривает защитника «Ливерпуля» как приоритетную цель на летнее трансферное окно. Француз отказался продлевать контракт с английским клубом и может сменить команду свободным агентом.

Подписать Конате будет сложно: на него также претендуют ПСЖ , «Реал», «Бавария» и «Челси». В «Аль-Иттихаде» при этом ожидаются перемены: главный тренер Сержиу Консейсау близок к уходу, спортивного директора Рамона Планеса тоже могут заменить.

Несмотря на нестабильную ситуацию, руководство клуба не намерено выходить из борьбы за Конате.