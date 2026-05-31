Фергюсон поздравил президента ПСЖ и назвал «Арсенал» скучной командой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» поздравил президента «Пари Сен-Жермен» с победой над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).

Нассер, это Алекс Фергюсон. Прими мои поздравления. Вечер получился непростым, но вы играли против скучной команды, которая только и делала, что оборонялась. Хорошего отпуска — ты его заслужил.