Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Фергюсон поздравил президента ПСЖ и назвал «Арсенал» скучной командой

сегодня, 17:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи с победой над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).

Нассер, это Алекс Фергюсон. Прими мои поздравления. Вечер получился непростым, но вы играли против скучной команды, которая только и делала, что оборонялась. Хорошего отпуска — ты его заслужил.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флорентино Перес ответил на вопрос о несовместимости Мбаппе и Винисиуса
Сегодня, 16:40
Луис Энрике поделился эмоциями после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:49
Сафонов — о победе над «Арсеналом»: «Не могу всё это осознать»
Вчера, 23:20
Главный тренер ПСЖ считает, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита
Вчера, 12:58
Сака о финале Лиги чемпионов с ПСЖ: «Мы полностью готовы»
Вчера, 11:38
Артета о финале ЛЧ: «Теперь нам нужно заслужить право на победу»
Вчера, 10:56
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:20, ред.
Дед хоть уже и еле ходит, а соображает. Стата матча: 75/25 перевес ПСЖ над Арсеналом по владению мячом. Перевес над самой монструозный атакой АПЛ, которая Баварии и головы не дала поднять! Артету за вчерашний матч надо тухлыми яйцами закидать!

А так. Париж был точно веселей Лондона, хотя от такого веселья у болел ПСЖ седых волос нехило так прибавилось.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 18:17
Старик болел за ПСЖ)))
c8sqt3546dyh
c8sqt3546dyh
сегодня в 18:16
Как-то Арсенал совсем не впечатлил.
Capral
Capral
сегодня в 18:08, ред.
Игра Арсенала в атаке действительно очень предсказуемая и стереотипная. Но я бы не сказал, что игра ПСЖ в атаке вчера смотрелась интересней. Ничего подобного. Катали мяч по периметру, с последующим забросом в штрафную Арсенала. И что особенного, чем это лучше Арсенала? Другое дело, как уже писал- это безграмотная игра лондонцев в середине поля, с резкими контр атаками парижан, вот это- чисто тренерское упущение, недоработки. Причем, сначала одна контра прошла, и тут же вторая, и это, при полном пофигизме Артеты, который просто наблюдал за происходящим. Отвратительный и невыразительный финал, в котором, одним, повезло больше, чем другим...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:03, ред.
Да ну, а ПСЖ прям весёлая была команда вчера ухохотаться. По моему дедуля принимает... желаемое за действительное точно. Одну игру с Баварией сыграли яркую. Всё. Весёлая команда. Если что Реал тоже весело с Баварией сыграл одну игру. Так вовсе может быть дело то и не в ПСЖ было? Может быть это Бавария та команда которая и сама бежит и другим даёт? Арсенал Баварии осенью забил 3 мяча между прочим. Вообще победителя в финале фактически выявлено не было, как можно говорить что кто то лучше сыграл в таких обстоятельствах? У меня мнение что учитывая изначальные возможности лучше был Арсенал. Задушили игру ПСЖ довольно легко. Не знаю, мне повезло пропустить прошлый финал ЛЧ, но я подозреваю что Интер просто сам проиграл во многом французской команде.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:54
Зачетный троллинг
shur
shur
сегодня в 17:52, ред.
...а ведь классное сравнение от Мэтра!!!
"...Я помню Старина Арсен твой Арсенал "во всей красе",
С тех пор прошло немало дней!
А воз всё там ! Игра скучней!!!"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 