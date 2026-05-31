Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Объявлен окончательный состав сборной Уругвая на ЧМ-2026

сегодня, 18:14

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса определился с финальной заявкой на ЧМ-2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Фернандо Муслера («Эстудиантес»), Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Андрес Меле («Монтеррей»).

Защитники

Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащитники

Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Санабрия («Атлетико Сан Луис»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Брага»), Факундо Пеллистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Брайан Родригес («Америка»).

Нападающие

Федерико Виньяс («Овьедо»), Родриго Агирре («Америка»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Уругвая сыграет в группе H с Саудовской Аравией, Кабо-Верде и Испанией.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМатвей Сафонов — в стартовом составе ПСЖ на финал ЛЧ против «Арсенала»
Вчера, 17:58
Анчелотти подтвердил, что Неймар не будет исключён из заявки Бразилии на ЧМ
Вчера, 16:40
ОфициальноСборная Канады представила состав на чемпионат мира 2026 года
Вчера, 15:53
Дембеле сообщил о полной готовности сыграть в финале Лиги чемпионов
Вчера, 14:59
Агент Тюкавина заявил, что игрок должен сыграть в следующих матчах сборной
Вчера, 11:50
ОфициальноСборная Египта опубликовала итоговый состав на чемпионат мира
Вчера, 09:54
Сортировать
Все комментарии
dmitrakowmax
dmitrakowmax
сегодня в 22:35
Вот сервис «s t a v k a p r o g n o z r u» - скопируйте и в закладки. Пригодится точно. Прoгнозы на спорт с 2013 года. Гарантия!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 21:04
Из группы выйдут, если их Кабо Верде не чпокнет.
32aptr4gmzkp
32aptr4gmzkp
сегодня в 18:33
Самый слабый состав Уругвая за 20 лет. С группы выйдут , но дальше точно пролетят
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:23
Эх..., где вы новые Кавани, Суаресы, Форланы ?
6rwyk26htvpn
6rwyk26htvpn
сегодня в 18:15
Полузащитников явный перебор.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 