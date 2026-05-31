Объявлен окончательный состав сборной Уругвая на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая определился с финальной заявкой на ЧМ -2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Фернандо Муслера («Эстудиантес»), Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Андрес Меле («Монтеррей»).

Защитники

Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащитники

Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Санабрия («Атлетико Сан Луис»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Брага»), Факундо Пеллистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Брайан Родригес («Америка»).

Нападающие

Федерико Виньяс («Овьедо»), Родриго Агирре («Америка»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).