ПСЖ может сделать предложение по Батракову в ближайшее время

сегодня, 19:55

ПСЖ в ближайшее время сделает официальное предложение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

По информации источника, московский клуб хочет получить за воспитанника больше 20 млн евро, прописанных в контракте в качестве отступных. Из этой суммы 4 млн евро должны достаться игроку и его представителям.

«Локомотив» также рассчитывает использовать в переговорах санкционные ограничения: из-за невозможности прямого платежа из Франции клубу потребуется посредник для проведения сделки.

Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:49
Вот даже поищу кому он забил, самому интересно стало)
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:47
В ЛЧ Модрич забивал гол после дриблинга, обыграв 1 или двух соперников в 1/4 или 1/2 не помню точно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:45, ред.
Модрич не обводил. Модрич забирал мяч и возил его, прикрывая корпусом, пока не собьют, или он не отдаст на партнёра. Умение держать мяч в центре и не подпускать к нему соперника и дриблинг с последующей обводкой - вещи разные.
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:41
Модрич прекрасно умеет, вот Кросса не видел только, но ему и не нада было
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:39
Никого вы не уважаете, я Радченко встретил на парковке случайно, сфоткался с ним, вспомнили как он в 94 на ЧМ выступал, приятный человек. Это чувствуется сразу. А вы с кем из ветеранов разноваривали?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:38, ред.
Ну может Витинья и делает. Может быть. Но остальные определенно нет.
У Батрака , как у хавбека, есть главное: пас и видение поля. Остальному пусть учится. Там есть у кого, в отличии от Локо.
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:35
Тут дело немного в другом. Они умеют обыгрывать и соперник это знает. В нужный момент они это делают. Витинья в первой ЛЧ такие слаломы закатывал, что глазам не верил. Это другая школа, другой уровень, другой менталитет. Они другие
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:33
Ты только сейчас потерял?))) Я давно, даже год и месяц забыл...)))
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:30
Потерял интерес к общению с вами. Я уважаю ветеранов Спартака и не только, вы-нет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:29, ред.
Обрати внимание на Витиньо и Педри. Они ведь в центре никого не обыгрывают. Они с мячиком бегут то в одну сторону, то в другую, прикрывая снаряд корпусом и ищут, ищут, ищут... на кого отдать. Модрич и Кросс тоже никого не обыгрывали, - чисто ведение мяча, пас на 30-40 метров и блокада снаряда корпусом.... Хави , Ронни, Иньеста , Деку и Пирло, да, финтили, но те - космос, который нынешним хавам не по зубам и близко.
Из финтунов - хавбеков помню ещё Верратти, но тот не так был эффективен.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:26
Из всего этого я буду уважать только выбор Алексея и желание Энрике.
Мнение уважаемых и нет мне безразлично.
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:24
Так да, должен обыгрывать на носовом платке, но он не умеет…пока ещё. Тихонов о том и говорит, что без этого там никак, надо уметь
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:22
Мне важно, я уважаю Тихонова и ценю его мнение. Я вправе выбирать кого слушать. И уважаю такое право других.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:21, ред.
Я про то и речь веду: Кейн - напад, а Батрак - хавбек. Лешка и должен быть габаритов Витиньи, Педри, Ольмо, Киммиха, Фермина, чтоб поганку мутить в центре и направление атаки туда-сюда менять. Не ?
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:18
У всех есть одно неоспоримое преимущество перед ним-это габариты. Кейн игрой корпуса пол дела делает, а Алексей сомнут
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:13
Не важно, что Тихонов сказал, он на пенсии как и Капрал. Не важно, что они говорят, ведь это всегда мимо.
Есть Энрике, есть Папа Карло, вот ихнадт слушать и следить за ходом их действий
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:13
А кто в Баварии финтит из хавбеков ? Батраков ведь в средней линии прописку имеет ... А финтуны в Баварии только в линии нападения - Диас и Олисе. А да, и Карл. Даже Кейн финтить не может: у того только рывок , удар и выбор позиции.
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:11
Во первых мне не нужны советы, хоть от поклонников Спартаке, хоть ПСЖ. Спартак я знаю не хуже вас и моим любимым футболистом был и остаётсяЦымбаларь Я играл всегда под 4 номером. Тихонов сказал в ё по делу, что там может быть не понятно. Футбольный человек сказал о футболе
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Мне ваш тон кажется детским. Не будучи поклонником Спартака, что-то говорить за Аленичева, Тихонова это не красиво. Это уже как у Капрала, что вижу то и говорю. Будьте осторожнее, цитируя легенд
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 22:02
    Со всеми, не получится...
    Sergo81
    Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 21:58
    Мне показалось, что мы нашли общий язык, но вы скатываетесь в плоскость хамства и не конструктизма. Смысл? Я ведь даже обострять не стал наш спор, забыл про него. Что за детский сад? Смысл ?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 21:55
      Пока что вы тужитесь сами над собой.
      Зачем вы легенд Спартака на натягиваете на молодого таланта?
      Sergo81
      Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 21:54
      Жаль, что так всё обернулось, жаль. Хотел со всеми адекватно пообщаться
      Capral
      Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 21:53
      Всё таки ты меня не слушаешь и не слышишь. Мне всегда обидно, когда люди твоего склада ума, тратят себя на пустые разговоры...
        Sergo81
        Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        сегодня в 21:52
        А кто должен попросить? Кто это тело?
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
        сегодня в 21:50
        Это победа Порту. Посмотрите в Википедии.
        Не напрягайтесь там где вас не просят.
        Sergo81
        Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        сегодня в 21:47
        Что тогда победа в ЛЧ и куэфа ? В которых он забивал? Я уже напрягся))
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
        сегодня в 21:45
        Повторюсь, Аленичев ничего в Европе не брал. Это просто факт.
        Зенит для шлака, коим он не является.
        Алексею нужен Энирике, как и Хвиче, Моте и всяким там забарным.
        Я не Виктор, я не ем с ладони, я ищу
        Sergo81
        Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 21:43
        Вообще не представляю)) Он там абсолютно не нужен
        Capral
        Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
        сегодня в 21:42
        А как ты себе представляешь его в Зените, при наличии там Глушенкова?
