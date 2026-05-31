ПСЖ может сделать предложение по Батракову в ближайшее время

ПСЖ в ближайшее время сделает официальное предложение по полузащитнику «Локомотива» .

По информации источника, московский клуб хочет получить за воспитанника больше 20 млн евро, прописанных в контракте в качестве отступных. Из этой суммы 4 млн евро должны достаться игроку и его представителям.

«Локомотив» также рассчитывает использовать в переговорах санкционные ограничения: из-за невозможности прямого платежа из Франции клубу потребуется посредник для проведения сделки.