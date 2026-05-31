Макрон встретился с игроками ПСЖ после финала Лиги чемпионов

вчера, 22:26

Президент Франции Эммануэль Макрон принял футболистов и тренерский штаб ПСЖ в Елисейском дворце после победы клуба над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти). Он поздравил команду и назвал ее величайшим клубом Европы.